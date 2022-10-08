08.10.2022, 16:57
„Калев/Крамо“ не позволили „Калеву/Аудентесу“ себя удивить
ФОТО: | Delfi Meedia
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf „Калев/Аудентес“ проиграл дома „Калеву/Крамо“ 68:78.
„Калев/Крамо“ выиграли первую четверть со счетом 28:16, а к перерыву вели 45:35. Решающий промежуточный спринт был совершен в третьей четверти, к концу которой „Калев/Крамо“ вели в счете уже 66:47. В заключительной четверти хозяева ненадолго сократили отставание до восеми очков, а после финальной сирены счёт был 78:68.