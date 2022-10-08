„Калев/Крамо“ не позволили „Калеву/Аудентесу“ себя удивить

„Калев/Крамо“ выиграли первую четверть со счетом 28:16, а к перерыву вели 45:35. Решающий промежуточный спринт был совершен в третьей четверти, к концу которой „Калев/Крамо“ вели в счете уже 66:47. В заключительной четверти хозяева ненадолго сократили отставание до восеми очков, а после финальной сирены счёт был 78:68.