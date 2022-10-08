ФОТО | В Пайде пьяный водитель без прав врезался в фонарный столб

На месте происшествия полиция установила, что водитель Opel Omega находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав. Мужчину задержали и доставили в участок.

По словам очевидцев, Opel Omega на большой скорости выехал с улицы Таллинн и попытался свернуть на улицу Пярну. Однако водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в столб уличного освещения. К счастью, в этот момент никого не было на пешеходном переходе, расположенном в непосредственной близости.