08.10.2022, 14:16
Биржевая цена на электроэнергию в последние дни была ниже, чем на универсальную услугу. Почему?(43)
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На прошлой неделе стало известно, что базовая цена универсальной услуги электроснабжения составит 15,4 цента/кВтч. Тем не менее, цена на фондовом рынке была ниже, чем в последние несколько дней. Мы выяснили, почему.
6 октября средняя дневная цена на бирже Nordi Pool составляла 13,5 цента за киловатт-час, почти приближаясь к нулю в некоторые ночные часы. То же самое было и 7 октября — в среднем 15,2 цента днем и ноль центов в ночные часы. Биржевая цена в субботу, 8 октября, также ниже средней и составляет 12,7 цента/кВтч.