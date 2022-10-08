Биржевая цена на электроэнергию в последние дни была ниже, чем на универсальное обслуживание. Почему?

6 октября средняя дневная цена на бирже Nordi Pool составляла 13,5 цента за киловатт-час, почти приближаясь к нулю в некоторые ночные часы. То же самое было и 7 октября — в среднем 15,2 цента днем и ноль центов в ночные часы. Биржевая цена в субботу, 8 октября, также ниже средней и составляет 12,7 цента/кВтч.