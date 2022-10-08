Новости Эстонии
08.10.2022, 14:16

Биржевая цена на электроэнергию в последние дни была ниже, чем на универсальное обслуживание. Почему?

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Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.
ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе стало известно, что базовая цена универсальной услуги электроснабжения составит 15,4 цента/кВтч. Тем не менее, цена на фондовом рынке была ниже, чем в последние несколько дней. Мы выяснили, почему.

6 октября средняя дневная цена на бирже Nordi Pool составляла 13,5 цента за киловатт-час, почти приближаясь к нулю в некоторые ночные часы. То же самое было и 7 октября — в среднем 15,2 цента днем и ноль центов в ночные часы. Биржевая цена в субботу, 8 октября, также ниже средней и составляет 12,7 цента/кВтч.

При этом необходимо учитывать, что к цене универсальной услуги в размере 15,4 цента добавляются расходы на продажу и разумная прибыль продавца электроэнергии. Ни один продавец электроэнергии не предлагает универсальные услуги дешевле 19 центов.

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