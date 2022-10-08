Взрыв на Крымском мосту: что известно на данный момент
Сегодня рано утром на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.
Информация о разрушениях на Крымском мосту начала распространяться после 6:05 утра. Вскоре в сети появились первые фотографии и видео, на которых можно увидеть горящие цистерны с топливом и повреждения на автодороге.
Изначально Крымские железные дороги сообщали, что "произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются". Однако позже Национальный антитеррористический комитет России заявил, что "На Крымском мосту, возможно, проведена диверсия. Произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава".
По официальным информации, автомобильная часть моста „просела“, железнодорожная - повреждена.
Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб в 200-500 миллионов рублей.
По информации российских источников, пострадавших в результате взрыва на Крымском мосту нет. Хотя, судя по видео, в момент взрыва в непосредственной близости к взорвавшемуся грузовику ехала легковая автомашина.
Автомобильное движение по Крымскому мосту остановлено. Прогнозов по срокам его восстановления нет.
В качестве альтернативы Крымскому мосту, поврежденному в результате пожара, сегодня же будет запущена паромная переправа.
В самом Крыму горожане массово отправились за горючим, а „власть“ уверяет в том, что все заправки работают в штатном режиме.
По данным Ассоциации туроператоров России, на данный момент в Крыму находится около 50 тысяч туристов. Местные власти попросили тех туристов, кто должен был уже сегодня уезжать, задержаться в крымских отелях еще минимум на один день. По заверениям властей, "все затраты будут компенсированы".
Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи со взрывом на Крымском мосту. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту, но по какой статье, пока неизвестно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию руководства Украины на подрыв автомобиля на Крымском мосту демонстрацией его террористической сущности. „Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности“, – написала она в своем телеграм-канале.
Взрыв на Крымском мосту освятили в своих соцсетях многие представители украинской власти. Подробнее ЗДЕСЬ.