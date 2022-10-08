Взрыв на Крымском мосту: что известно на данный момент

По данным Ассоциации туроператоров России, на данный момент в Крыму находится около 50 тысяч туристов. Местные власти попросили тех туристов, кто должен был уже сегодня уезжать, задержаться в крымских отелях еще минимум на один день. По заверениям властей, "все затраты будут компенсированы".

Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи со взрывом на Крымском мосту. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту, но по какой статье, пока неизвестно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию руководства Украины на подрыв автомобиля на Крымском мосту демонстрацией его террористической сущности. „Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности“, – написала она в своем телеграм-канале.