Килограмм картофеля - 1 евро, пирожок - по 2. В парке Тондилоо проходит Осенняя ярмарка

Торговые ряды расположились вдоль пешеходной дорожки. Кое-то из продавцов даже успел доложить новый товар на прилавок — возле некоторых палаток торговля идет бойко. Пришедшие на ярмарку активно изучают ассортимент сельхозпродукции. В этот раз выставить свой товар приехали эстонские фермеры. Картофель обойдётся в 1-1,20 евро за килограмм, огурцы - 3,5 евро, чеснок - 8 евро. Покупатели не спешат закупаться оптом, берут по два-три килограмма картофеля. „На пробу“, — улыбается женщина и складывает покупки. „Понравится, вернусь. Контакты все взяла“.

Многие пришедшие ищут на ярмарке мясо и рыбу. Особым спросом у покупателей в этот раз пользуется вяленая рыба и колбасные изделия. „Цены может не самые низкие, зато в ближайшем супермаркете такого точно не найти“, — утвердительно кивают в очереди.

Не обошлось на ярмарке и без меда. Сезон болезней продавцы предлагали пережить благодаря этому целебному лекарству. Гречишный и вересковый, цветочный и липовый. Возле прилавка собралось много желающих, продавец, подбадривая, хвалит свою продукцию, обещая, что сейчас все расхватают и ничего не останется. Пол-литровая банка меда обойдётся покупателю от 5 до 8 евро. Совсем небольшая упаковка с сотами — 3,30 евро.

Совсем рядом с ярмаркой - детская площадка, поэтому очереди выстраивались за выпечкой для малышей. С мясом и картошкой, капустой и рисом, творогом и сыром — ароматный пирожок можно было купить за 2 евро.

Помимо всего прочего на ярмарке продавалась различная одежда, аксессуары и обувь. Особое внимание покупатели уделяли зимнему ассортименту. Недорогие теплые носки буквально сметались с прилавков.

На ярмарке можно было встретить и изделия ручной работы. Украшения в витражной технике, шоколадные цветы, изделия из дерева — мастера вовсю готовятся к сезону праздников и надеются, что благодаря этой ярмарке про их изделия узнают многие.