Тренировки по скандинавской ходьбе в Ласнамяэ будут теперь проходить в парке Паэ

„Мы хотим предложить жителям Ласнамяэ различные возможности для занятий оздоровительным спортом под руководством опытных инструкторов. Исходя из отзывов жителей, мы стараемся проводить тренировки в разное время, чтобы у каждого была возможность принять участие“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.



Старейшина добавила, что первые тренировки в этом сезоне проходили на рабочей неделе, а теперь будут проходить по выходным.



Проведёт тренировки и обучит правильной технике скандинавской ходьбы инструктор Эстонской ассоциации скандинавской ходьбы Рене Меймер.



Тренировки в парке Паэ пройдут по субботам 15, 22 и 29 октября с 12.00. Место сбора находится у главного входа в здание управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).



Тренировки подходят как для начинающих, так и для продвинутых участников.



Участие и аренда инвентаря бесплатна.



Дополнительную информацию можно получить по телефону 645 7702.



Дополнительная информация: Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ, тел. 5783 8624.