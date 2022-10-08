Ласнамяэ
08.10.2022, 12:00

Тренировки по скандинавской ходьбе в Ласнамяэ будут теперь проходить в парке Паэ

 
Kepikõnd ja venitus
Kepikõnd ja venitus
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

Этой осенью в Ласнамяэ продолжаются тренировки по скандинавской ходьбе. Первые тренировки сезона состоялись в парке Тондираба, а теперь продолжатся в парке Паэ.

„Мы хотим предложить жителям Ласнамяэ различные возможности для занятий оздоровительным спортом под руководством опытных инструкторов. Исходя из отзывов жителей, мы стараемся проводить тренировки в разное время, чтобы у каждого была возможность принять участие“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что первые тренировки в этом сезоне проходили на рабочей неделе, а теперь будут проходить по выходным.

Проведёт тренировки и обучит правильной технике скандинавской ходьбы инструктор Эстонской ассоциации скандинавской ходьбы Рене Меймер.

Тренировки в парке Паэ пройдут по субботам 15, 22 и 29 октября с 12.00. Место сбора находится у главного входа в здание управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

Тренировки подходят как для начинающих, так и для продвинутых участников.

Участие и аренда инвентаря бесплатна.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 645 7702.

Дополнительная информация: Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ, тел. 5783 8624.

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