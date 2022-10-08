Тренировки по скандинавской ходьбе в Ласнамяэ будут теперь проходить в парке Паэ
Этой осенью в Ласнамяэ продолжаются тренировки по скандинавской ходьбе. Первые тренировки сезона состоялись в парке Тондираба, а теперь продолжатся в парке Паэ.
„Мы хотим предложить жителям Ласнамяэ различные возможности для занятий оздоровительным спортом под руководством опытных инструкторов. Исходя из отзывов жителей, мы стараемся проводить тренировки в разное время, чтобы у каждого была возможность принять участие“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Старейшина добавила, что первые тренировки в этом сезоне проходили на рабочей неделе, а теперь будут проходить по выходным.
Проведёт тренировки и обучит правильной технике скандинавской ходьбы инструктор Эстонской ассоциации скандинавской ходьбы Рене Меймер.
Тренировки в парке Паэ пройдут по субботам 15, 22 и 29 октября с 12.00. Место сбора находится у главного входа в здание управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
Тренировки подходят как для начинающих, так и для продвинутых участников.
Участие и аренда инвентаря бесплатна.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 645 7702.
Дополнительная информация: Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ, тел. 5783 8624.