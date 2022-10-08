Взрыв на Крымском мосту: как реагирует Украина
Украинское военное командование несколько раз заявляло, что мост необходимо уничтожить. Однако Киев признавал, что у него нет пока оружия, которое было бы способно вывести Крымский мост из строя. И вот ранним утром 8 октября произошел взрыв, пишет BBC.
Одну из видеозаписей произошедшего опубликовал в своем „Твиттере“ глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в своем „Твиттере“ фото с обрушившимся мостом и написал по-английски: „Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено, все краденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть возвращено“.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал взрыв на Крымском мосту ироническим постом в „Фейсбуке“. Он выложил видеозапись, на которой знаменитое музыкальное поздравление президенту США Джону Кеннеди от Мерилин Монро (“С днем рождения, мистер президент“) совмещено с кадрами горящего Крымского моста. Над роликом Данилов написал только „Доброе утро, Украина“.