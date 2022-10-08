ВИДЕО | Момент взрыва на Крымском мосту

По предварительным данным, на мосту в районе 6 часов утра 8 октября взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста обрушены. На мосту в момент взрыва было совсем немного автомобилей, но число жертв (и есть ли они) — пока неизвестно. Пожар потушили.