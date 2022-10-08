08.10.2022, 11:06
ВИДЕО | Момент взрыва на Крымском мосту
Российский Telegram-канал Baza опубликовал видео момента взрыва на Крымском мосту.
На видео показан монитор, транслирующий, очевидно, запись с камеры наблюдения. Зафиксировано, как едут автомобили, а потом происходит мощный взрыв.
По предварительным данным, на мосту в районе 6 часов утра 8 октября взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста обрушены. На мосту в момент взрыва было совсем немного автомобилей, но число жертв (и есть ли они) — пока неизвестно. Пожар потушили.
Как сообщает Всероссийский союз страховщиков, ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 миллионов рублей.