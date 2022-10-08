"Право на жизнь": Зеленского просят выпустить мужчин из Украины из-за угрозы ядерного взрыва

Пару дней назад на сайте президента Украины появилась новая петиция, призывающая разрешить выезд за границу всем немобилизованным мужчинам в возрасте 18-60 лет "в связи с угрозой ядерного взрыва на территории Украины“. Автор петиции Сергей Ткач ссылается на часть первой статьи 33 Конституции, в которой говорится, что каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, за исключением ограничений, определенных законом.

На данный момент (по состоянию на утро 8 октября - прим.ред) петиция набрала 1414 голосов. Если за ближайшие 89 дней она наберет 25000 голосов, ее должен будет рассмотреть президент Украины.

Ранее все похожие петиции, набравшие необходимое число голосов, были Владимиром Зеленским отклонены. В основном он, как и все другие представители украинской власти, ссылался на то, что "Защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех граждан Украины", давая понять, что в случае необходимости могут призвать каждого мужчину для защиты страны. При этом известно много случаев, когда, несмотря на официальный запрет, за границей легко оказывались и оказываются украинские депутаты и бизнесмены, а также звезды украинской эстрады. Например, бурю негодования и возмущения вызвал "благотворительный европейский тур студии "Квартал 95“.

На одну из первых петиций в мае этого года президент Украины и вовсе отреагировал очень резко: „Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли вследствие того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем (защищали – ред.) не свой город, где родились. Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать на сложнейшем направлении востока нашего государства, они защищают наше государство и нашу независимость“.