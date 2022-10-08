ВИДЕО | Национальный антитеррористический комитет России: на Крымском мосту подорвали грузовик

Ранее агентству TACC в пресс-службе Крымской железной дороги пожар на мосту объяснили возгоранием топливной цистерны. „Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются“, - говорится в сообщении.

Прорабатывается проект паромной переправы

Паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту, поврежденному в результате пожара. Об этом агентству „Интерфакс-Юг“ заявил „и.о. министра транспорта Крыма“ Николай Лукашенко. „Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы“, - указал чиновник.