ВИДЕО | Национальный антитеррористический комитет России: на Крымском мосту подорвали грузовик
На Крымском мосту, возможно, проведена диверсия. Как сообщили российскому агентству РБК в Национальном антитеррористическом комитете в субботу, 8 октября, произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены, пишет Deutsche Welle.
Ранее агентству TACC в пресс-службе Крымской железной дороги пожар на мосту объяснили возгоранием топливной цистерны. „Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются“, - говорится в сообщении.
По официальным информации, автомобильная часть моста „просела“, железнодорожная - повреждена. Автомобильное движение по Крымскому мосту „приостановлено“.
Прорабатывается проект паромной переправы
Паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту, поврежденному в результате пожара. Об этом агентству „Интерфакс-Юг“ заявил „и.о. министра транспорта Крыма“ Николай Лукашенко. „Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы“, - указал чиновник.