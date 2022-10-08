Глава парламента Крыма: "дорожное полотно моста повредили украинские вандалы“
Как пишут российские СМИ, частичное обрушение двух автомобильных пролетов Крымского моста произошло в результате подрыва грузового автомобиля.
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили „украинские вандалы“. Он утверждает, что повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены, так как они не носят тяжелого характера.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту нет, заявил советник главы Крыма
Как сообщает Национальный антитеррористический комитет России, "на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля“.
Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи со взрывом на Крымском мосту. Об этом в комментарии СМИ сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.