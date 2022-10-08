Украина признала Курильские острова частью Японии

"Сегодня принято важное решение – справедливое, юридически безупречное, историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения“, - заявил Зеленский.

По словам украинского президента, Россия не имеет никакого права на эти территории, и „все в мире это хорошо знают“, поэтому „надо наконец действовать“ и „освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой“.

Спор о принадлежности южных Курильских островов между Россией и Японией не урегулирован со времени окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были „включены“ в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, считая их оккупированной частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории – примерно 200 тыс. км².