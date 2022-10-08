ФОТО и ВИДЕО | На Крымском мосту произошел взрыв

Информация о возгорании начала поступать около 06:40 часов. Вскоре в сети появились фото и видео, подтверждающие, что горит сам мост.

Как пишет Meduza, в пресс-службе „Крымской железной дороги“ заявили, что в одном из составов загорелась цистерна с топливом: "В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются“.

При этом на многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной ветке моста, было разрушено также дорожное полотно. С чем это связано, пока неясно.

Движение по Крымскому мосту остановлено.