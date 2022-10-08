Сборная Эстонии по футболу поднялась в мировом рейтинге

Эстония занимает 109-ое место в рейтинге ФИФА. Бразилия остается на вершине рейтинга, Бельгия и Аргентина также сохранили свое место в тройке лидеров. За ними следуют Франция и Англия, а на шестом месте Италия, оттеснившая Испанию на седьмую строчку. Нидерланды, Португалия и Дания по-прежнему остаются в первой десятке.

Свои последние матчи года мужская сборная Эстонии проведет в ноябре, когда сыграет на Балтийском турнире. В первом матче в Риге 16 ноября они сыграют с Латвией, которая опустилась на пять позиций в рейтинге ФИФА и находится на 134-й строчке. Во втором полуфинале встретятся Литва, занимающая 144-е место, и Исландия, занимающая 62-е место, которая будет участвовать в Балтийском турнире в качестве гостя.

Лучшим показателем сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. В октябре 2008-го эстонская сборная опустилась на 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории сборной.