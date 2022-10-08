ФОТО | „Левадия“ сенсационно сыграла в ничью с аутсайдером чемпионата

Таллиннская „Левадия“ под руководством исполняющего обязанности главного тренера Никиты Андреева не смогла обыграть команду, в которой в 2021 году завершили карьеру футболиста Никита Андреев и где так же играл нынешний помощник Андреева, Артём Артюнин.

На 27-й минуте встречи „Легион“ вышел вперед 1:0. После навеса с правого фланга, Даниэль Федотов первым же касанием головой отправил мяч в ворота. На 34-й минуте Оливер Рооснупп красивым ударом из-за пределов штрафной сравнял счёт в матче.

„Левадия“ занимает второе место и набрала 72 очка и отстаёт от лидера чемпионата на 12 очков, благодаря этой потере очков, „Флора“ может стать чемпионом Эстонии уже завтра в игре против „Вапруса“.

До матча:

Еще в июле прошлого года Андреев и его помощник Артюнин были футболистами таллинского „Легиона“, но теперь, в результате череды совпадений, они тренируют действующего чемпиона Эстонии, и им предстоит встретиться со своей бывшей командой. Уход Андреева и Артюнина из „Легиона“ не проходил в самой дружеской обстановке, а значит игра важна в первую очередь для них.

Никита Андреев играл за таллиннский „Легион“ в высшей лиги чемпионата Эстонии в сезоне 2020/21 и в 30 играх, забил 17 мячей. Артём Артюнин сыграл 46 матчей и забил 3 мяча.

В плане позиции в таблице для „Левадии“ уже ничего не поменяется - они находятся на втором месте. Отставание от „Флоры“ составляет 13 очков, а ближайший преследователь „Пайде“ отстаёт на 14 очков. У „Легиона“ ситуация иная - они борются с „Вапрусом“ за сохранение прописки в высшей лиге.

Правда, стоит помнить, что „Легион“ начал сезон с четырьмя минусовыми очками. „Легион“ в нынешнем сезоне уже успел отобрать очки у одного из лидеров чемпионата . В сентябре в 22-ом туре „Легион“ сенсационно сыграл вничью с „Пайде“ 1:1.

Помощник тренера „Левадии“ Артем Артюнин сказал на предматчевой пресс-конференции: „Легион значительно омолодился после прошлого сезона. Физически это сильная команда, готовая бегать все 90 минут. Это будет напряженная игра“.