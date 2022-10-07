Премьер-министр Каллас встретилась с премьер-министром Украины Шмыгалем в Праге

Премьер-министры более подробно остановились на различных сферах, в которых они могут еще больше помочь Украине. Например, необходимо оказать помощь в разминировании освобожденных территорий. Украине срочно нужна экономическая помощь для функционирования государства, чтобы страна могла освободить свои территории от российской оккупации.