Новости Эстонии
07.10.2022, 19:11

Премьер-министр Каллас встретилась с премьер-министром Украины Шмыгалем в Праге

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ФОТО: Valitsus

Премьер-министр Кая Каллас встретилась в четверг в Праге на первом заседании Европейского политического сообщества с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, с которым обсудила военную, дипломатическую и экономическую поддержку Украины для отражения российской агрессии.

Премьер-министры более подробно остановились на различных сферах, в которых они могут еще больше помочь Украине. Например, необходимо оказать помощь в разминировании освобожденных территорий. Украине срочно нужна экономическая помощь для функционирования государства, чтобы страна могла освободить свои территории от российской оккупации.

Также обсуждались заявка Украины на вступление в НАТО и обеспечение безопасности энергоснабжения.

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