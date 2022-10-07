Департамент здоровья занялся предполагаемым систематическим мошенничеством в Таллиннской скорой помощи

В среду программа ETV „Pealtnägija“ рассказала о том, как сотрудников Таллиннской скорой обвиняют в фальсификации времени реагирования на вызовы. Сотрудники сказали, что были вынуждены задним числом изменять время регирования, если оно превышало госстандарт.

Департамент здравоохранения подтвердил Delfi, что 1 сентября этого года он инициировали процедуру государственного надзора в отношении Таллиннской скорой помощи.

Рагнар Вайкнеметс, глава отдела управления здравоохранением Департамента здоровья, сообщил „Pealtnägija“, что к настоящему времени департамент выявил тысячи случаев, когда сотрудники манипулировали данными, то есть поменяли время реагирования. Кирси Пруудель, прессекретарь Департамента здоровья, сообщила Delfi, что это предварительные данные и что департамент даст окончательное подтверждение после завершения расследования.

Согласно государственным стандартам, бригада скорой помощи обязана выехать сразу же после поступления данных о вызове в центр тревоги. Если вызов предполагает угрозу жизни, то это должно быть сделано в течение одной минуты. Доверенные сотрудники сообщили Pealtnägija, что часто просто физически невозможно так быстро выехать из некоторых помещений Таллиннской скорой помощи.

„Один из классических примеров — филиал Махтра, и тем, кто решится, стоит приехать посмотреть на него зимой, в оттепель. Тот случай, когда, чтобы добраться до машины не намочив ноги, приходится использовать грузовые поддоны. Как быть, если бригаде, согласно евростандартам, надо добраться до машины за одну минуту - что в принципе выполнимо - но один из членов бригады споткнулся и упал, подвернув лодыжку. А как же пациент?“

Оказалось, что год назад несколько сотрудников также предоставили Таллинну доказательства того, что время реагирования на вызовы в базе данных было сфальсифицировано. Таллин Якобы проверил эти жалобы, но исправлений не обнаружил.

Delfi обратился к городу за комментарием.