ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (226-й день) | В освобожденном Лимане обнаружены массовые захоронения

WP: в ближайшем окружении Путина указали ему на военные ошибки

Член ближайшего окружения Владимира Путина напрямую указал российскому президенту на ошибки и неудачи в войне в Украине, пишет Washington Post со ссылкой на американскую разведки. „С началом оккупации мы наблюдаем растущую тревогу со стороны ряда приближенных Путина. По нашим оценкам, они особенно недовольны недавними российскими потерями, ошибочным курсом и многочисленными военными промахами“, - заявил газете источник в разведке.

Новая миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС

Новая группа экспертов МАГАТЭ в составе четырех человек прибудет на Запорожскую АЭС в пятницу, сообщают оккупационные власти Запорожья.„До четырех человек увеличивается количество. Сегодня они приедут. Уже выехала группа. Они будут жить на атомной станции, как и их предшественники. Происходит ротация - меняются двое на четверо“, - цитирует Интерфакс представителя администрации Энергодара.

Эрдоган и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения

Двусторонние отношения и ситуацию в Украине обсудили по телефону президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин, сообщили в администрации Эрдогана. Как уточняют в администрации, Эрдоган еще раз повторил готовность внести свой вклад в мирное решение украинского кризиса.

Британская разведка: половина украинских танков сейчас - трофейные

Трофейная российская техника в настоящее время составляет значительную часть военного арсенала Украины, констатирует в своей ежедневной сводке британская военная разведка. Украина, вероятно, захватила не менее 440 танков и около 650 бронемашин с начала вторжения, оценивает британское военное ведомство. И более половины имеющегося в настоящее время танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин, считают авторы отчета.

Канадская армия: Россия вряд ли сможет отвоевать потерянные территории на Херсонщине