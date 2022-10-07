ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (226-й день) | В освобожденном Лимане обнаружены массовые захоронения(5)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
WP: в ближайшем окружении Путина указали ему на военные ошибки
Член ближайшего окружения Владимира Путина напрямую указал российскому президенту на ошибки и неудачи в войне в Украине, пишет Washington Post со ссылкой на американскую разведки. „С началом оккупации мы наблюдаем растущую тревогу со стороны ряда приближенных Путина. По нашим оценкам, они особенно недовольны недавними российскими потерями, ошибочным курсом и многочисленными военными промахами“, - заявил газете источник в разведке.
Новая миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС
Новая группа экспертов МАГАТЭ в составе четырех человек прибудет на Запорожскую АЭС в пятницу, сообщают оккупационные власти Запорожья.„До четырех человек увеличивается количество. Сегодня они приедут. Уже выехала группа. Они будут жить на атомной станции, как и их предшественники. Происходит ротация - меняются двое на четверо“, - цитирует Интерфакс представителя администрации Энергодара.
Эрдоган и Путин обсудили Украину и двусторонние отношения
Двусторонние отношения и ситуацию в Украине обсудили по телефону президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин, сообщили в администрации Эрдогана. Как уточняют в администрации, Эрдоган еще раз повторил готовность внести свой вклад в мирное решение украинского кризиса.
Британская разведка: половина украинских танков сейчас - трофейные
Трофейная российская техника в настоящее время составляет значительную часть военного арсенала Украины, констатирует в своей ежедневной сводке британская военная разведка. Украина, вероятно, захватила не менее 440 танков и около 650 бронемашин с начала вторжения, оценивает британское военное ведомство. И более половины имеющегося в настоящее время танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин, считают авторы отчета.
Канадская армия: Россия вряд ли сможет отвоевать потерянные территории на Херсонщине
Армия Канады предполагает, что Россия вряд ли сможет в ближайшее время отвоевать позиции в Херсонской области, потерянные в результате контрнаступления украинцев в последние дни. „В результате истощения сил и крайне ограниченных возможностей подвоза пополнения у российской армии не хватает ресурсов на контратаку“, - считают канадские военные.
Из украинских портов за день отправили почти 200 тысяч тонн продовольствия
В четверг из черноморских портов Украины, разблокированных два месяца назад по Стамбульскому соглашению, вышли сразу 11 судов со 178 тысячами тонн продовольствия. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на совместный координационный центр, суда с грузами пшеницы, кукурузы, ячменя, гороха и подсолнечного масла отправились в Турцию, Румынию, Грецию, Израиль и Алжир.
Массовые захоронения в Лимане
В городе Лиман Донецкой области обнаружено массовое захоронение, сообщает „Донбасс.Реалии“ (проект „Радио Свобода“). По предварительным данным корреспондента издания, в братской могиле захоронены 180 тел погибших. 1 октября Минобороны РФ объявило, что оставило Лиман, отведя войска „на более выгодные рубежи“. 5 октября сообщалось об обнаружении в городе массового захоронения более чем на 50 человек.
Самый грустный день рождения
Президента России Владимира Путина с 70-летием по телефону поздравили лишь главы Кыргызстана, Кубы, Турции и ЮАР, сообщается на сайте Кремля. Лидеры ещё пяти стран — Беларуси, Армении, КНДР, Никарагуа и Таджикистана — направили поздравительные телеграммы. Это самый низкий показатель за шесть лет.