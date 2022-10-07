Что нужно знать об универсальной услуге электроснабжения? Eesti Energia отвечает на самые популярные вопросы(11)
Поставка электроэнергии по регулируемой государством цене существует на рынке совсем недавно, поэтому понятно, что услуга вызывает вопросы у потребителей. Менеджер по рынку Eesti Energia в Эстонии Дайана Тийтсаар отвечает на частые вопросы, которые клиенты задают представителям службы поддержки клиентов Eesti Energia.
У меня фиксированный пакет электроэнергии до конца 2024 года по цене в несколько раз ниже. Переведут ли меня на универсальное обслуживание, если я ничего не делаю?
Не проблема, вы можете продолжать пользоваться пакетом по той же цене. Продавец энергии предлагает универсальную услугу только тем клиентам, чья цена на электроэнергию сегодня выше, чем цена универсальной услуги (конечная цена, предлагаемая Eesti Energia, составляет 19,24 с/кВтч + ежемесячная плата в размере 1,99 евро).
Моя текущая цена на электроэнергию выше, чем цена универсального обслуживания, и как раз поступило предложение присоединиться к универсальному. Означает ли это, что с меня уже сегодня начнут брать стоимость универсальной услуги?
Да, цена универсальной услуги действует задним числом с 1 октября от вашего поставщика электроэнергии (если вы не отказались от предложения универсальной услуги). Если вы раньше пользовались биржевым пакетом, вам больше не нужно беспокоиться о часах с высокой ценой и графике потребления.
Если я выберу универсальную услугу сейчас, но в будущем биржевая цена обмена станет меньше, буду ли я привязан к универсальной услуге и ее цене?
Вы в любое время можете бесплатно выйти из универсального пакета услуг и, при желании, выбрать другой пакет, например, биржевой. Следует помнить, что цена на универсальную услугу тоже может меняться, как расти, так и падать. Продавцы электроэнергии также могут предлагать долгосрочные фиксированные пакеты по более низкой цене.
Есть ли у универсальной услуги отдельная дневная и ночная цена? Могу ли я планировать свое потребление соответственно?
Универсальная услуга имеет одинаковую стоимость киловатт-часа в течение всего дня. Планирование потребления выгодно для биржевого пакета. Однако можно найти способы ограничить общий объем потребления и тем самым сократить потребление электроэнергии. Также стоит проверить собственный сетевой пакет. Они также предлагаются с двумя тарифами, где можно выбрать между дневным и ночным временем потребления, и тем сэкономить деньги. Смена сетевого пакета бесплатна.
Я в системе общего электроснабжения. Почему я не получил предложение универсального обслуживания?
Если вы пользуетесь общей услугой электроснабжения, это означает, что у вас нет договора ни с одним поставщиком электроэнергии. Электроэнергию вам продает сетевая компания или ее уполномоченный продавец электроэнергии.
Поскольку нет договора на электроэнергию, то мы и не можем отправить вам предложение. Тем не менее, волноваться не стоит – с 1 октября все клиенты универсальной услуги будут покупать электроэнергию по цене универсальной услуги. Если вы хотите заключить договор на электроэнергию, вы можете сделать это у подходящего вам продавца электроэнергии.
Я владелец электрического микро-бизнеса и получил уведомление о том, что меня переводят на универсальный сервис. Как это повлияет на мой контракт с поставщиком электроэнергии и цену?
Переход на универсальное обслуживание не влияет на производственный контракт. Микропроизводители могут покупать электроэнергию через универсальную услугу, но при этом продавать произведенную энергию по биржевой цене.