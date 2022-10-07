Что нужно знать об универсальной услуге электроснабжения? Eesti Energia отвечает на самые популярные вопросы

У меня фиксированный пакет электроэнергии до конца 2024 года по цене в несколько раз ниже. Переведут ли меня на универсальное обслуживание, если я ничего не делаю?

Не проблема, вы можете продолжать пользоваться пакетом по той же цене. Продавец энергии предлагает универсальную услугу только тем клиентам, чья цена на электроэнергию сегодня выше, чем цена универсальной услуги (конечная цена, предлагаемая Eesti Energia, составляет 19,24 с/кВтч + ежемесячная плата в размере 1,99 евро).

Моя текущая цена на электроэнергию выше, чем цена универсального обслуживания, и как раз поступило предложение присоединиться к универсальному. Означает ли это, что с меня уже сегодня начнут брать стоимость универсальной услуги?

Да, цена универсальной услуги действует задним числом с 1 октября от вашего поставщика электроэнергии (если вы не отказались от предложения универсальной услуги). Если вы раньше пользовались биржевым пакетом, вам больше не нужно беспокоиться о часах с высокой ценой и графике потребления.

Если я выберу универсальную услугу сейчас, но в будущем биржевая цена обмена станет меньше, буду ли я привязан к универсальной услуге и ее цене?

Вы в любое время можете бесплатно выйти из универсального пакета услуг и, при желании, выбрать другой пакет, например, биржевой. Следует помнить, что цена на универсальную услугу тоже может меняться, как расти, так и падать. Продавцы электроэнергии также могут предлагать долгосрочные фиксированные пакеты по более низкой цене.

Есть ли у универсальной услуги отдельная дневная и ночная цена? Могу ли я планировать свое потребление соответственно?