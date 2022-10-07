Экономист Swedbank: рост цен вверг потребителей в небывалую черную депрессию

Рост цен на продукты питания ускорился до 24 процентов. Цены на рыбу, мясо, хлеб и молочные продукты выросли очень быстро. Фрукты и овощи подорожали меньше. Пищевая промышленность была вынуждена существенно повысить отпускные цены из-за низкой маржи и высокой доли энергии в себестоимости продукции. Поскольку расходы превысили доходы, рентабельность производителей продуктов питания в первом полугодии составила всего 0,3% от оборота, а продуктовые магазины закончили первое полугодие в минусе. Производители продуктов питания считают, что в ближайшие месяцы цены на продукты питания продолжат расти.

Больше всего от роста цен пострадают семьи с низкими доходами, так как в их бюджетах доля быстро дорожающих продуктов питания, электроэнергии, отопления и расходов на жильё наиболее велика. Для тех, у кого самые маленькие бюджеты, потребительская корзина за год выросла более чем на 30%. В то же время эти семьи имеют наиболее ограниченные возможности для создания финансового резерва, поскольку их расходы на развлечения были очень низкими и до ускорения роста цен.

Рост цен вверг потребителей в чёрную депрессию. Оценка домохозяйствами финансового положения своей семьи на ближайшие 12 месяцев никогда не была столь пессимистичной. Ожидается ухудшение экономической ситуации и рост безработицы.

До сих пор семьям удавалось сохранять прежний уровень потребления. Розничные продажи и операции по карточкам растут более или менее в соответствии с инфляцией, т. е. объёмы потребления не претерпели существенных изменений с момента, предшествовавшего ценовому ралли. Использование сбережений и увеличение числа потребителей помогли сохранить уровень потребления. Количество денег, хранящихся на текущих счетах домохозяйств, сократилось за летние месяцы на 65 миллионов евро, или на 0,7%. Число людей увеличилось за счёт беженцев из Украины и России, а также туристов.

Очень быстрый рост цен продолжится в ближайшие месяцы. Реализация энергетических субсидий приведет к снижению цен в октябре. Согласно прогнозу Swedbank, цены вырастут на 19% в этом году и ещё на 8% в следующем.