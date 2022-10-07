Реставрация столичного бастиона Скооне и опорной стены Тоомпеа завершится в октябре
В Таллинне ведутся работы по реставрации памятников культуры и объектов, охраняемых в качестве памятников старины. В октябре завершится первый этап работ по реставрации бастиона Скооне, восстановление участка опорной стены Тоомпеа от платформы Паткули до сквера Китсеаэд, а также реставрация шпиля Домского собора.
По словам вице-мэра Мадле Липпус, цель города – защищать и сохранять памятники культуры, исторические здания и археологическое наследие Таллинна, подчеркивая ценность исторического городского пространства, а также создавая благоприятную среду для жизни и предпринимательства.
„Архитектурное наследие позволяет местным жителям и туристам прочувствовать богатую и увлекательную историю города. Реставрация также важна с точки зрения экологической устойчивости, поскольку почти во всех случаях восстановление старых зданий оставляет меньший экологический след, чем строительство новых объектов“, - отметила Липпус.
В конце октября завершится первый этап реставрации расположенного рядом с Большими морскими воротами бастиона Скооне, также известного как Раннамяги. Работы начались летом 2021 года.
„Бастион Скооне располагается между творческим городом Теллискиви и пассажирским портом – это место планируется сделать более привлекательным как для жителей, так и для гостей города. Мы хотим сделать это одно из самых доминирующих исторических строений района более заметным в городском пространстве. Обрушившиеся стены бастиона Скооне теперь восстановлены и укреплены, что позволит предотвратить их дальнейшее разрушение“, - пояснила Липпус.
В ходе работ была проведена санитарная рубка деревьев, снесены руины строений перед стеной эскарпа бастиона. Восстановлен исторический облик склона бастиона, отремонтирована часть стен с северной стороны. В ходе работ выяснилось, что стены, которые ушли в землю, находятся в плохом состоянии – они потребовали существенной реставрации. Общая стоимость работ в этом году составила 450 000 евро. Второй этап реставрации бастиона продолжится со стороны Раннамяэ теэ.
„В рамках программы „Ренессанс церквей Таллинна“ близится к завершению и реставрация шпиля Домского собора. Реставрация была важна и с точки зрения сохранения средневекового здания, так как шпиль находился в критическом состоянии“, - добавила Липпус.
Общая стоимость работ составила более 500 000 евро, из которых город покрыл 150 000 евро. Также город поддержал проект реставрации крыш Домского собора в объеме 20 000 евро. Кроме того, в этом году Таллинн поддержал реставрацию крыши часовни Девы Марии церкви Олевисте, покрыв 250 000 евро из общей стоимости работ в 290 000 евро. Помимо этого, город выделил на работы по консервации средневекового кенотафа Ханса Павелса в церкви Олевисте почти 16 000 евро, а на проектирование следующих этапов реставрации церкви – около 10 000 евро.
Город приступил к реставрации опорных стен Тоомпеа в 2017 году. В 2017–2021 годах была восстановлена часть опорных стен со стороны Тоомпарка. В 2022 году продолжилась реставрация опорных стен Тоомпеа на участке от лестницы Паткули до смотровой платформы Кохтуотса. Общая стоимость работ - около 290 000 евро. В середине октября будет завершена реставрация участка опорной стены Тоомпеа от смотровой площадки Паткули до сквера Китсеаэд. Работы по реставрации проводятся на участке опорной стены длиной 130 метров и высотой 14 метров. До начала ремонтных работ в 2017 году опорная стена Тоомпеа была в плохом состоянии. В стене и сводах встречались отверстия, которые было необходимо заделать, в некоторых местах раствор вымыло из швов.
Старый город Таллинна является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1997 года. Согласно долгосрочной стратегии развития „Таллинн 2035“, находящиеся под защитой храмы, городская стена и башни, а также земляные укрепления будут отреставрированы и станут доступными для общественности. Таллинн оказывает поддержку прикладным и академическим исследованиям наследия.