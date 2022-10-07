Реставрация столичного бастиона Скооне и опорной стены Тоомпеа завершится в октябре

По словам вице-мэра Мадле Липпус, цель города – защищать и сохранять памятники культуры, исторические здания и археологическое наследие Таллинна, подчеркивая ценность исторического городского пространства, а также создавая благоприятную среду для жизни и предпринимательства.

„Архитектурное наследие позволяет местным жителям и туристам прочувствовать богатую и увлекательную историю города. Реставрация также важна с точки зрения экологической устойчивости, поскольку почти во всех случаях восстановление старых зданий оставляет меньший экологический след, чем строительство новых объектов“, - отметила Липпус.

В конце октября завершится первый этап реставрации расположенного рядом с Большими морскими воротами бастиона Скооне, также известного как Раннамяги. Работы начались летом 2021 года.

„Бастион Скооне располагается между творческим городом Теллискиви и пассажирским портом – это место планируется сделать более привлекательным как для жителей, так и для гостей города. Мы хотим сделать это одно из самых доминирующих исторических строений района более заметным в городском пространстве. Обрушившиеся стены бастиона Скооне теперь восстановлены и укреплены, что позволит предотвратить их дальнейшее разрушение“, - пояснила Липпус.

В ходе работ была проведена санитарная рубка деревьев, снесены руины строений перед стеной эскарпа бастиона. Восстановлен исторический облик склона бастиона, отремонтирована часть стен с северной стороны. В ходе работ выяснилось, что стены, которые ушли в землю, находятся в плохом состоянии – они потребовали существенной реставрации. Общая стоимость работ в этом году составила 450 000 евро. Второй этап реставрации бастиона продолжится со стороны Раннамяэ теэ.

„В рамках программы „Ренессанс церквей Таллинна“ близится к завершению и реставрация шпиля Домского собора. Реставрация была важна и с точки зрения сохранения средневекового здания, так как шпиль находился в критическом состоянии“, - добавила Липпус.