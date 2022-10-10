Эстония уже сегодня могла бы сократить потребление электроэнергии в часы пик на 15%. Почему это не делается?(8)
Сегодня Эстония и вся Европа имеют дело с быстро приближающимся энергетическим кризисом, когда такие ключевые слова, как рост цен на электроэнергию, риск для энергобезопасности и возможные перебои с подачей электроэнергии, становятся повседневной реальностью. В СМИ обсуждалось несколько возможных решений, и некоторые из них даже побывали на министерских столах, но ни одно из них не даёт облегчения в короткие сроки, если не считать смещения пиковой нагрузки, вызываемой крупными потребителями, утверждает Тарво Ынг, основатель и исполнительный директор технологической компании Fusebox.
„Строительство новых управляемых производящих энергию станций и строительство крупных аккумуляторных хранилищ энергии — безусловно, стоящая идея, но это всё требующие времени капиталоёмкие процессы, результаты которых мы увидим на рынке электроэнергии не раньше чем через 4 года, — сказал Ынг. – В то же время, антикризисные решения необходимы нам прямо сейчас, потому что холодная погода, достаточные объёмы производства электроэнергии и угроза с востока могут за один день повергнуть нашу электроэнергетическую систему в хаос“. В перспективе ближайших лет, Ынг считает лучшим решением смещение потребления больших производственных и коммерческих потребителей подальше от часов пик и утверждает, что в Эстонии уже есть для этого всё необходимое.
„Умное смещение потребления электроэнергии с часов пик на более дешёвые часы обеспечивает быстрое и положительное решение как для потребителей, так и для всей электросети в целом, — сказал Ынг. – Наш 7-летний опыт показывает, что эстонские коммерческие потребители сегодня уже обладают необходимой гибкостью (в пределах примерно 150 МВт), чтобы снизить пиковую нагрузку, создаваемую общим потреблением всей страны, на 15%, причём без ущерба для повседневных рабочих процессов“. Разумеется, необходимо и разумно было бы и частным потребителям по возможности рассредоточиваться своё потребление электроэнергии, но, по мнению Ынга, на этом нельзя за короткие сроки построить механизм стабилизации, потому что бытовые потребители используют только треть объёмов электроэнергии, и значительную часть этого потребления трудно рассредоточить по времени.
Фирма Fusebox разработала специальное программное обеспечение, которое позволяет управлять потреблением электроэнергии и служит механизмом балансировки нагрузки на электросеть. Сегодня это программное обеспечение уже используется многими крупными потребителями в странах Балтии и Скандинавии. Программное обеспечение отслеживает происходящее на рынке электроэнергии в режиме реального времени и при необходимости смещает рабочую нагрузку оборудования предприятия на часы с более выгодной ценой. По словам клиентов, результаты весьма значительны, поскольку, помимо того, что счета за электроэнергию уменьшаются примерно на 20%, предприятия зарабатывают на участии в рынке балансировки непосредственный денежный доход.
„Сегодня на долю бизнес-клиентов портфеля Fusebox приходится уже более 10% общего объёма потребления в Эстонии, — сказал Ынг. – Только за последний год мы осуществили более миллиона „смещений“ электропотребления у наших клиентов. Результаты свидетельствуют о том, что мы можем мгновенно реагировать на изменения на рынке электроэнергии, независимо от того, чем они были вызваны – недостаточным объёмом производства, волатильностью цен или просто необходимостью балансировать“.
Ынг рекомендует не ждать указаний и мер от государства, а самостоятельно действовать на опережение. „Присоединиться к платформе Fusebox очень просто. В большинстве случаев требуется только установить и настроить программное обеспечение, и можно начать экономить на счетах за электроэнергию. Поскольку спрос на такую услугу в настоящее время очень высок, я рекомендую уведомить нас о своём желании подключиться как можно раньше“.
Основанная в 2014 году фирма Fusebox, является крупнейшим поставщиком услуг по управлению потреблением электроэнергии в странах Балтии. Предприятие помогает своим клиентам сократить счета за электроэнергию посредством оптимизации потребления и получать при этом дополнительный доход от колебаний цен на рынке. Программное обеспечение Fusebox можно использовать бесплатно, более того, фирма ещё и выплачивает своим клиентам деньги, заработанных на балансировке.