Эстония уже сегодня могла бы сократить потребление электроэнергии в часы пик на 15%. Почему это не делается?

„Строительство новых управляемых производящих энергию станций и строительство крупных аккумуляторных хранилищ энергии — безусловно, стоящая идея, но это всё требующие времени капиталоёмкие процессы, результаты которых мы увидим на рынке электроэнергии не раньше чем через 4 года, — сказал Ынг. – В то же время, антикризисные решения необходимы нам прямо сейчас, потому что холодная погода, достаточные объёмы производства электроэнергии и угроза с востока могут за один день повергнуть нашу электроэнергетическую систему в хаос“. В перспективе ближайших лет, Ынг считает лучшим решением смещение потребления больших производственных и коммерческих потребителей подальше от часов пик и утверждает, что в Эстонии уже есть для этого всё необходимое.

„Умное смещение потребления электроэнергии с часов пик на более дешёвые часы обеспечивает быстрое и положительное решение как для потребителей, так и для всей электросети в целом, — сказал Ынг. – Наш 7-летний опыт показывает, что эстонские коммерческие потребители сегодня уже обладают необходимой гибкостью (в пределах примерно 150 МВт), чтобы снизить пиковую нагрузку, создаваемую общим потреблением всей страны, на 15%, причём без ущерба для повседневных рабочих процессов“. Разумеется, необходимо и разумно было бы и частным потребителям по возможности рассредоточиваться своё потребление электроэнергии, но, по мнению Ынга, на этом нельзя за короткие сроки построить механизм стабилизации, потому что бытовые потребители используют только треть объёмов электроэнергии, и значительную часть этого потребления трудно рассредоточить по времени.