Правда ли, что в Беларуси женщин призвали к репродуктивной мобилизации?
На прошлой неделе в Сети разошлась новость о том, что белорусский премьер-министр Роман Головченко призвал женщин страны рожать „хотя бы раз в год“. При этом они должны постараться произвести на свет мальчиков, так как „экономике нужны мужчины“. Мы проверили, делал ли политик такие высказывания.
Записи со словами Головченко о репродуктивной мобилизации пользователи Сети распространяют с 29 сентября 2022 года. Чаще всего в таких публикациях содержится один и тот же скриншот поста с фотографией министра и его цитатой. Полная фраза выглядит так: „Ситуация на внешнем поле вынуждает нас активизировать все ресурсы. Начинайте рожать! И не просто рожать, бездумно, в разные стороны, а рожать мальчиков. Экономике нужны мужчины. Времена, когда женщины рожали „для себя“, безвозвратно ушли. Прошу вас, рожайте хотя бы раз в год. Вам это сделать проще, чем нам“.
Например, во „ВКонтакте“ посты с этой новостью в пабликах „Карельский бальзам», „№1, Новополоцк | Полоцк» и „Чудеса инженерной мысли» получили 18 000 (230 репостов), 13 000 (170) и 63 000 (550) просмотров соответственно. Также о призыве белорусского премьера рассказали на сайте „ЯПлакалъ» и в женском онлайн-журнале WomanEL, в Instagram выкладывали сториз, в Twitter появлялись твиты с десятками и сотнями лайков (примеры тут и тут), а в TikTok ролики собирали десятки тысяч просмотров (тут, тут и тут). Кроме того, публикации подобного содержания есть в твиттере и телеграме украинского предпринимателя и инвестора Дениса Довгополого.
Нам не удалось найти такие слова Головченко в публикациях как белорусских авторитетных и государственных СМИ, так и на правительственных ресурсах. Пост на распространяемом скриншоте был опубликован в Telegram-канале Russia Next 29 сентября в 11:53 по московскому времени, однако это не первоисточник. Как показал поиск по мессенджеру, изначально новость выпустили в канале под названием „Советская Белоруссия“, где пост появился на пару часов раньше. Согласно описанию, „Советская Белоруссия“ позиционирует себя как „главное общественно-сатирическое издание Беларуси“. Также там говорится: „Все новости, изложенные в паблике, по сути, носят вымышленный, абстрактный характер и безусловное уважение к ветеранам. Не лезем в политику с 1927 года“. То есть это аналог российского ИА „Панорама».
Отметим, что авторы „Советской Белоруссии“ тоже обратили внимание на публикацию Russia Next и выпустили такой пост: „Поиск! Хотим поговорить с жуликами из канала „Руссиа нехта“, которые совершили гнусный акт информационного геноцида. Если это вы, сообщите нам свой адрес, или мы вас вычислим по айпи и вручим повестку“. Судя по всему, после этого в публикации Russia Next появилось дополнение о том, что заявление Головченко — сатирическая новость.
Также на распространении утки со ссылкой на Russia Next попались сайт украинского телеканала „5 канал“ и официальный Telegram-канал Александра Невзорова, где новость сопроводили такой подводкой: „А где в мире проводится конкурс на самого тупого премьер-министра? Головченко мог бы занять все пять первых мест. Понятно, что Лукашенко формировал правительство по принципу „тупой и ещё тупее“. Результат потрясающий“. Однако в первом случае текст обновили, дописав: „Оказалось, что это не настоящее заявление Головченко, а сатирическая новость. Но почему-то довольно легко было поверить, что в Беларуси действительно могут выдать такие распоряжения“, а во втором менее чем через час выпустили пост с опровержением. Текст там такой: „Приносим извинения. Головченко, конечно, исключительно туп, но слова о репродукции ему приписаны. Нас ввела в заблуждение солидность источника информации. Впрочем, как выяснилось, под вывеской Russia Next разместился канал, не имеющий никакого отношения к Nexta“.
К слову, в оригинальном канале Nexta Live тоже отреагировали на ситуацию и написали, что Russia Next никак не относится к Nexta, „наглейшим образом“ паразитирует на названии и „публикует откровеннейшие вбросы“.
Таким образом, новость о высказывании премьер-министра Беларуси была не чем иным, как шуткой, которую одни восприняли всерьёз, а другие распространили, перепутав относительно авторитетное издание с неавторитетным.
Итог: Сатирические новости