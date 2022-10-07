Правда ли, что в Беларуси женщин призвали к репродуктивной мобилизации?

Записи со словами Головченко о репродуктивной мобилизации пользователи Сети распространяют с 29 сентября 2022 года. Чаще всего в таких публикациях содержится один и тот же скриншот поста с фотографией министра и его цитатой. Полная фраза выглядит так: „Ситуация на внешнем поле вынуждает нас активизировать все ресурсы. Начинайте рожать! И не просто рожать, бездумно, в разные стороны, а рожать мальчиков. Экономике нужны мужчины. Времена, когда женщины рожали „для себя“, безвозвратно ушли. Прошу вас, рожайте хотя бы раз в год. Вам это сделать проще, чем нам“.



Например, во „ВКонтакте“ посты с этой новостью в пабликах „Карельский бальзам», „№1, Новополоцк | Полоцк» и „Чудеса инженерной мысли» получили 18 000 (230 репостов), 13 000 (170) и 63 000 (550) просмотров соответственно. Также о призыве белорусского премьера рассказали на сайте „ЯПлакалъ» и в женском онлайн-журнале WomanEL, в Instagram выкладывали сториз, в Twitter появлялись твиты с десятками и сотнями лайков (примеры тут и тут), а в TikTok ролики собирали десятки тысяч просмотров (тут, тут и тут). Кроме того, публикации подобного содержания есть в твиттере и телеграме украинского предпринимателя и инвестора Дениса Довгополого.