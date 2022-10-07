Бруус, Петрыкина и компания поделят 25 000 евро

Помимо Бруус стипендии получили фигуристка Нийна Петрыкина, бадминтонистка Кристин Кууба, спринтер Карл Эрик Назаров, борец Виктория Вессо, горнолыжник Тормис Лайне, тройной прыгун Виктор Морозов, горный велосипедист Йоосеп Меси, лыжник-гонщик Хенри Роос, а также гребцы Йоханн Поолак и Михаил Куштейн, у которых есть потенциал в будущем сформировать ядро команды из четырех гребцов.

По словам исполнительного директора ERGO Марека Ратника, ежегодное большое количество кандидатов свидетельствует о важности стипендии: „Поддержка молодых спортсменов – наша стратегическая цель. Благодаря стипендиям некоторые из них смогли участвовать в соревнованиях за рубежом и набрать очки для квалификации на Олимпийские игры. Надеемся, что наша стипендия также вдохновит другие предприятия на поддержку молодых людей на их пути к достижениям“.

Отбор стипендиатов в первую очередь основывается на уже достигнутых результатах и ​​потенциале будущего развития. По словам Райдо Митта, координатора системы поддержки эстонского спорта достижений Team Estonia, в этом году уровень был исключительно высоким. „У нас есть множество молодых людей, ставящих четкие цели и способных брать на себя обязательства в столь раннем возрасте, – отметил Митт, являвшийся членом жюри. – Отбор оказался сложным, но я считаю, что была выбрана достаточно представительная группа спортсменов, у которых появится хорошая возможность сделать в новом сезоне очередные шаги в своем развитии“.

Кармен Бруус, которая привлекла внимание жюри своей исключительной целеустремленностью и недавно завоевала титул чемпионки мира по прыжкам в высоту среди юниоров, подавая заявку, заявила, что посвятит себя все более и более высоким достижениям: „Я определенно хочу стать призером Олимпийских игр в Париже в 2024 году и чемпионата мира в Глазго, который состоится в том же году“.