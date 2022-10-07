Швейцарский биатлонист Симон Халленбартер покончил с собой

Также сообщается, что Халленбартер испытывал проблемы с психическим здоровьем. На Олимпиаде-2006 в Турине Симон Халленбартер занял 76-е место в индивидуальной гонке и стал 65-м в спринте. На Играх-2010 в Ванкувере он стал 55-м в индивидуалке, 69-м в спринте и занял девятое место в эстафете в составе сборной Швейцарии. На ОИ-2014 в Сочи он стал 48-м в индивидуалке и 63-м в спринте. Его лучший результат в Кубке мира — 25-е место по итогам сезона-2007/2008. Спортсмен объявил о завершении карьеры в 2014 году.