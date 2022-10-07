Зимние виды
07.10.2022, 18:03

Швейцарский биатлонист Симон Халленбартер покончил с собой

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Симон Халленбартер
Симон Халленбартер
ФОТО: Expa | Global Look Press

Трёхкратный участник Олимпийских игр, швейцарский биатлонист Симон Халленбартер добровольно ушёл из жизни. Об этом информирует швейцарское издание Blick, ссылаясь на NZZ. Спортсмену было 43 года.

Также сообщается, что Халленбартер испытывал проблемы с психическим здоровьем. На Олимпиаде-2006 в Турине Симон Халленбартер занял 76-е место в индивидуальной гонке и стал 65-м в спринте. На Играх-2010 в Ванкувере он стал 55-м в индивидуалке, 69-м в спринте и занял девятое место в эстафете в составе сборной Швейцарии. На ОИ-2014 в Сочи он стал 48-м в индивидуалке и 63-м в спринте. Его лучший результат в Кубке мира — 25-е место по итогам сезона-2007/2008. Спортсмен объявил о завершении карьеры в 2014 году.

Источник - Чемпионат

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