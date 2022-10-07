Загитова рассказала о преследовавшем ее в 16 лет поклоннике-наркомане
Фигуристка заявила, что, когда она ходила на тренировки, этот навязчивый мужчина ездил следом на большой тонированной машине. По словам Загитовой, в „Самбо-70“ ей в итоге дали охранника.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой о преследовавшем ее навязчивом поклоннике, пишет РБК.
„Ко мне приехал какой-то мужчина из Казани на большой тонированной машине. Он встречал меня около дома. Мне было лет 16. Я была в шоке“, — рассказала Загитова.
20-летняя фигуристка отметила, в тот момент была без машины и сама пешком ходила на тренировки. „В какой-то момент бабушка пошла со мной. Он ехал так медленно, как мы шли, и такой: „Слушайте, надо переговорить с вашей внучкой, мне она очень нравится“, — добавила Загитова.
По словам Загитовой, оказалось, что этот мужчина разведен, не платит алименты и к тому же наркоман. „В итоге мне „Самбо-70“ дали охранника, поэтому мне в этом плане помогли. Мужчину депортировали в Казань. Его дальнейшую судьбу я, слава богу, не знаю“, — заключила фигуристка.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы. Фигуристка приостановила профессиональную карьеру в 2019-м.