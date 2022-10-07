Загитова рассказала о преследовавшем ее в 16 лет поклоннике-наркомане

20-летняя фигуристка отметила, в тот момент была без машины и сама пешком ходила на тренировки. „В какой-то момент бабушка пошла со мной. Он ехал так медленно, как мы шли, и такой: „Слушайте, надо переговорить с вашей внучкой, мне она очень нравится“, — добавила Загитова.



По словам Загитовой, оказалось, что этот мужчина разведен, не платит алименты и к тому же наркоман. „В итоге мне „Самбо-70“ дали охранника, поэтому мне в этом плане помогли. Мужчину депортировали в Казань. Его дальнейшую судьбу я, слава богу, не знаю“, — заключила фигуристка.



Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы. Фигуристка приостановила профессиональную карьеру в 2019-м.