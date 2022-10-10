10.10.2022, 16:50
Стечение обстоятельств или властные интриги? Построенный в Нарве год назад на „ковидные“ деньги приют для животных до сих пор пустует(4)
Первый тендер провалился, второй затянулся. В чем причина?
ФОТО: | Delfi Meedia
Построенный городом на полученные от государства в рамках поддержки проектов развития самоуправлений в период пандемии так называемые „ковидные“ деньги, ультрасовременный приют для бездомных животных, стоимостью почти в миллион евро, должен был по планам открыться еще весной этого года. Но до сих пор пустует.
Как сообщила RusDelfi директор департамента городского хозяйства Наталья Шибалова, город уже потратил 5000 евро на содержание пустующего здания. Так почему же до сих пор туда не заселились пушистые четвероногие? Речь идет, прежде всего, о кошках, с которыми в Нарве просто беда, особенно по осени, когда с дач съезжают горожане. Часть из них оставляет там своих питомцев, зачастую успевших обзавестись потомством.