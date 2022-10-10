Стечение обстоятельств или властные интриги? Построенный в Нарве год назад на „ковидные“ деньги приют для животных до сих пор пустует

Как сообщила RusDelfi директор департамента городского хозяйства Наталья Шибалова, город уже потратил 5000 евро на содержание пустующего здания. Так почему же до сих пор туда не заселились пушистые четвероногие? Речь идет, прежде всего, о кошках, с которыми в Нарве просто беда, особенно по осени, когда с дач съезжают горожане. Часть из них оставляет там своих питомцев, зачастую успевших обзавестись потомством.

Проект приюта стартовал в то время, когда главой города был Алексей Евграфов. Бывший мэр в разговоре с журналистом RusDelfi не скрывает удивления тем, что приют до сих пор закрыт. „Когда мы начали работу над этим проектом, у нас было четкое видение, куда мы хотим прийти и что в итоге должно получиться. Я так понимаю, у нынешних руководителей города этого видения нет, - говорит Евграфов. - А то, что тендер утверждали в горсобрании, что для меня вообще нонсенс, показывает: управа пытается полностью снять с себя ответственность за этот проект“.