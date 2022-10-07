ОПЕК снизит добычу нефти. Как это отразится на Эстонии?

Эксперты считают, что цены на топливо на эстонских заправках будут расти, но когда и насколько - об этом говорить пока рано.



„При ожидаемой стоимости нефти в 100 долларов за баррель существует риск охлаждения мировой экономики и снижения спроса. Все ожидают, что если цена на нефть вырастет, то вырастет и цена на моторное топливо, но насколько и в какой степени, пока трудно предсказать“, - сказал исполнительный директор Союза топливных компаний Март Раамат.