ОПЕК снизит добычу нефти. Как это отразится на Эстонии?(17)
Достигнутая странами ОПЕК договоренность о снижении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки окажет влияние и на эстонский рынок, считают местные аналитики, а само решение имеет политический привкус, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
Эксперты считают, что цены на топливо на эстонских заправках будут расти, но когда и насколько - об этом говорить пока рано.
„При ожидаемой стоимости нефти в 100 долларов за баррель существует риск охлаждения мировой экономики и снижения спроса. Все ожидают, что если цена на нефть вырастет, то вырастет и цена на моторное топливо, но насколько и в какой степени, пока трудно предсказать“, - сказал исполнительный директор Союза топливных компаний Март Раамат.
„Поскольку Россия является членом ОПЕК+, то в этом решении, безусловно, есть политический привкус, особенно учитывая, что незадолго до этой встречи и США, и Европейский союз предложили новый пакет санкций или новую идею о том, как установить потолок цен на российскую нефть“, - заметил экономический аналитик LHV Кристо Ааб.