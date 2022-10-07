Катар опроверг информацию о запрете ЛГБТ, алкоголе и свиданий на ЧМ

Оргкомитет чемпионата мира по футболу в Катаре сообщил, что гуляющая в интернете инфографика о правилах поведения в стране для болельщиков является некорректной.

В „памятке“ с логотипом Reflect Your Respect («Прояви свое уважение“) и элементами дизайна ЧМ-2022 написано, что в Катаре запрещены гомосексуальность, свидания, распитие алкоголя, ругательства, прослушивание музыки на высокой громкости, проявление неуважения к мечетям, неприличное поведение, фотосъемка других людей без разрешения, что является традиционными для мусульманских стран ограничениями.

„Инфографика Qatar Welcomes You, циркулирующая в социальных сетях, — не из официального источника и содержит некорректную информацию. Мы настоятельно призываем болельщиков и посетителей турнира полагаться только на официальные источники от организаторов“, — заявили в оргкомитете.

Также в заявлении оргкомитета говорится, что „Катар всегда был открытой, толерантной и гостеприимной нацией“.

Информация, отраженная в „памятке“, не совсем соответствует размещенной в разделе „Уважение к культуре и традициям“ на сайте оргкомитета, но несильно ей противоречит.

В частности, на официальном сайте сообщается:



— Болельщикам рекомендовано закрывать плечи и колени в общественных местах, а снимать футболки на стадионе запрещено.



— Алкоголь будет доступен в лицензированных ресторанах и отелях, но за их пределами употреблять спиртные напитки нельзя, также алкоголь нельзя ввозить в страну.



— Оргкомитет просит болельщиков воздержаться от публичных проявлений привязанности.



— Надо спрашивать разрешение, прежде чем фотографировать местных жителей, а снимать правительственные здания запрещено.

В конце июня Guardian писала, что не получила от правительства Катара прямых подтверждений гарантий безопасности и защиты от преследования для представителей ЛГБТ.

Reflect Your Respect — общественное движение в Катаре, которое началось в 2014 году с целью призвать находящихся в стране иностранцев соблюдать традиционный дресс-код.