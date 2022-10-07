Сауна в Лиге Европы для эстонских футболистов и победа в Лиге конференций

В четверг швейцарский „Цюрих“ уступил 1:5 дома голландскому ПСВ, который уже в первом тайме забил четыре гола, первые два из них на счету 21-летнего бельгийца Йорбе Вертессена, на 10-й и 15-й минутах.

Кароль Метс, центральный защитник сборной Эстонии по футболу, вышел на замену на 56-й минуте, через минуту после пятого гола ПСВ. Полузащитник сборной Конго и „Цюриха“ Джонатан Окита забил гол престижа на 87-й минуте.

Для Метса это был первый выход на поле в групповом этапе Лиги Европы. В предыдущих матчах, проигранных по 1:2 лондонскому „Арсеналу“ и „Будё/Глимту“, он оставался на скамейке запасных до конца игры.

Вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн во время игры „Арсенала“ с „Будё/Глимтом“ (3:0) остался на скамейке запасных, как и до того в гостевом матче против „Цюриха“ (1:2) 8 сентября.

Румынский клуб Йоонаса Тамма „ФКСБ“ также потерпел крупное поражение, уступив 0:5 датскому „Силькеборгу“ в Лиге конференций УЕФА. В двух предыдущих играх ЛК „ФКСБ“ сыграли вничью дома против „Андерлехта“ (0:0) в Брюсселе и проиграли в гостях английскому „Вест Хэму“ (3:1).

Тамм, сыгравший весь матч как против „Вест Хэма“, так и против „Андерлехта“, в игре против датского клуба в состав не попал.

В Лиге конференций Власий Синявский провел весь матч на скамейке запасных и наблюдал за тем, как его клуб „Словацко“ уступил дома 0:1 „Ницце“. Единственный гол в матче был забит на 54-й минуте.

Чешский клуб „Словацко“ занимает последнее место в группе с одним очком, благодаря ничьей с белградским „Партизаном“ (3:3) в первом туре. В предыдущем туре ЛК „Словацко“ в гостях проиграл „Кёльну“ (2:4). Синявский отыграл 23 минуты против „Партизана“ и 28 минут против „Кельна“.