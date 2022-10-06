Байден не исключил встречу с Путиным на саммите G20 в Индонезии

На вопрос, возможна ли встреча и переговоры один на один, Байден ответил: „Посмотрим“.

Саммит „Большой двадцатки“ (объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе страны Евросоюза, США, Россию, Китай, Великобританию, Бразилию, Саудовскую Аравию и другие) пройдет 15–16 ноября на острове Бали. Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 в апреле. На мероприятие также пригласили президента Владимира Зеленского, хотя Украина не входит в объединение.

В июле 2022 года Россия в предварительном порядке проинформировала Индонезию о намерении президента Владимира Путина принять участие в саммите G20, напоминает РБК.

„Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии“, — говорилось в сообщении.

В сентябре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что формат участия Путина в саммите G20 будет определен ближе к ноябрю, однако представители России уже просматривали там гостиницы и бронировали места.

В Совете национальной безопасности США в августе заявляли, что Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если туда приедет Путин.