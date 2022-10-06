Кая Каллас о четырехпроцентной ставке по гособлигациям: это неприятный сюрприз(22)
По словам премьер-министра Каи Каллас, четырехпроцентная процентная ставка по долгосрочным гособлигациям Эстонии является неприятным сюрпризом для всех. Правительство предполагало, что процентные ставки вырастут, но не в 32 раза, передает rus.err.
По словам Каллас, при подготовке новых бюджетов необходимо принимать в расчет повысившиеся процентные ставки. „Уже в прошлый раз мы учитывали, что кредиты, всевозможные долговые обязательства, все будет дорожать. Следует считаться с тем, что это одна из больших статей расходов, которая будет добавляться“, - сказала Каллас.
За высокой процентной ставкой Каллас усматривает как высокую инфляцию, так и войну России в Украине.
В четверг стало известно, что процентная ставка по новому выпуску 10-летних эстонских гособлигаций на миллиард евро составила 4% годовых.
До этого Эстония размещала долгосрочные гособлигации в июне 2020 года. Тогда размер эмиссии составил 1,5 млрд евро при объеме подписки 7,7 млрд евро, а процентная ставка - 0,125% годовых.