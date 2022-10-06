Кая Каллас о четырехпроцентной ставке по гособлигациям: это неприятный сюрприз

По словам Каллас, при подготовке новых бюджетов необходимо принимать в расчет повысившиеся процентные ставки. „Уже в прошлый раз мы учитывали, что кредиты, всевозможные долговые обязательства, все будет дорожать. Следует считаться с тем, что это одна из больших статей расходов, которая будет добавляться“, - сказала Каллас.