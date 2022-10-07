Новости Эстонии
07.10.2022, 07:40

Проценты больше, чем ожидалось: раскрыта сумма госкредита на покрытие дефицита бюджета

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Облигации также подписали пенсионные фонды SEB
Государство решило взять кредит для покрытия дефицита бюджета.
Государство решило взять кредит для покрытия дефицита бюджета.
ФОТО: Shutterstock

Во вторник правительство Эстонии объявило о выпуске международных облигаций, деньги от которых пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. Интерес инвесторов оказался выше ожидаемого - 93 международных инвестора захотели подписаться на облигации на сумму более 1,8 млрд евро.

Окончательный объем выпуска долгосрочных облигаций составил 1 млрд евро, купонная ставка – 4% годовых. Срок погашения облигаций – октябрь 2032 года. Деньги, полученные от продажи облигаций, направляются на покрытие дефицита государственного бюджета и пополнение резерва ликвидности.

Учитывая, что текущая геополитическая и рыночная ситуация очень сложная, по словам заместителя канцлера Министерства финансов Свена Кирсипуу, процесс можно считать успешным. „Вчера интерес международных инвесторов к эстонским облигациям был высоким, поэтому результатом стала максимально выгодная процентная ставка. В последние месяцы доходность облигаций и спреды резко выросли, ибо сложный рынок диктовал многое. В то же время мы должны быть уверены, что у нас есть достаточный финансовый буфер для покрытия государственных платежей, предусмотренных в бюджете, как в конце этого года, так и в следующем году“.

Помимо иностранных инвесторов, пенсионные фонды SEB также подписались на облигации на 28 миллионов евро. „Когда в июне 2020 года эстонское государство выпустило облигации с процентной ставкой 0,125% годовых, пенсионные фонды SEB не заинтересовались ими. Вчера эстонское государство выпустило облигации, т.е. взяло кредит с процентной ставкой 4% годовых. „На этот раз мы посчитали товар хорошим и подписались на государственные облигации Эстонии на 28 миллионов евро“, — прокомментировал управляющий фондом SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев. Для сборщика пенсий SEB это означает значительно более высокий потенциал дохода в будущем по сравнению с условиями нулевой процентной ставки несколько лет назад.

„Эстония считается более безопасной с точки зрения кредитных рейтингов, чем, например, Литва, Латвия, Португалия или Словакия“, — добавил Вырклаев, но подчеркнул, что предлагаемая годовая доходность в 4% все же выше, чем у облигаций аналогичной ценности в этих странах (Литва 3,5%, Латвия 3,4%, Португалия 3,1%, Словакия 3,8%).

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