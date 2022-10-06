ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (225-й день) | В российском плену находятся не менее 2500 военных из Мариуполя
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
ВСУ: российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси впервые с августа
Утром 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси, цитирует издание „Украинская правда“ заместителя начальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексея Громова и спикера воздушных сил Юрия Игната. „Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа“, - заявил Громов.
WSJ: Россия оставляет в Украине больше тяжелого вооружения, чем любая из западных стран поставляет Киеву
WSJ подсчитала, что за время войны ВСУ захватили у российской армии 460 танков, 92 САУ, 448 БМП, 195 БТР и 44 РСЗО. Эти „поставки“, как подсчитали журналисты, превысили суммарные поставки западных систем за тот же период. Трофеи на войне вещь безусловно полезная, поскольку бронетехника при высокой интенсивности боев - расходный материал. Дело не только в том, что в наступлении любая армия несет большие потери, чем в обороне. В наступательной операции даже без учета уничтоженных танков интенсивность их использования гораздо выше, что приводит к износу, поломкам, авариям.
Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России
Страны Европейского союза приняли восьмой пакет санкций против России, включая ограничения цен на продажу нефти в третьи страны. „Этот пакет вводит новые запреты на импорт на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые лишат кремлевский военно-промышленный комплекс еще большего числа ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику - европейских услуг и опыта“, - заявили в Еврокомиссии.
Британская разведка: Россия стоит перед выбором - отвод сил из Херсона или его удержание
Военная разведка министерства обороны Великобритании, анализируя ситуацию в Херсонской области, приходит к выводу, что Россия собирается оборонять областной центр, хотя с военной точки зрения было бы выгодно отступить. Вооруженные силы Украины начали новый этап наступательных операций в Херсонской области 2 октября 2022 года, говорится в сводке. Продвигаясь на юг, украинские части отодвинули линию фронта еще на 20 км, занимая позиции на восточном берегу реки Ингулец и западном берегу Днепра, но пока не угрожая основным оборонительным позициям России.
Украина говорит о девяти сбитых за ночь „Шахидах“
Командование Воздушных сил Украины утверждает, что за ночь со среды на четверг на юге страны были сбиты девять запущенных россиянами иранских дронов-камикадзе „Шахид-136“ (в России их переименовали в „Герань“). Сколько дронов сбить не удалось, не уточняется. За ночь поступило по крайней мере одно сообщение об ударе таким дроном - по Харькову.
Институт изучения войны: кульминация наступления украинцев на северо-востоке - еще впереди
Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе высказывает предположение, что продолжающееся уже месяц наступление украинской армии на северо-востоке страны далеко не закончено и может продолжиться освобождением территорий в Луганской области.
Финляндия: за две недели мобилизации об убежище попросили столько россиян, сколько обычно набирается за год
Миграционная служба Финляндии в среду объявила, что за две недели с начала российской мобилизации на войну с Украиной об убежище в Финляндии попросили столько россиян, сколько обычно набиралось за год. Правда, абсолютное число просителей невелико. Миграционная служба пишет, что с 21 сентября прошения об убежище в Финляндии подали 308 граждан России, а с начала года служба получила 724 таких прошения от россиян.
МВД Украины: в Харьковской области найдены тела 534 убитых мирных граждан
На территории освобожденной украинскими войсками части Харьковской области обнаружены тела 534 гражданских лиц, убитых во время российской оккупации, рассказал начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции Харьковской области Сергей Болвинов на брифинге для журналистов.
По его словам, среди обнаруженных тел - 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей (у 13 из них пол не установлен). Также пока не удалось выявить пол останков 29 взрослых.
Среди них - 447 тел, обнаруженных в массовом захоронении у Изюма.
В российскую Конституцию добавили новые субъекты РФ
Аннексированные территории Украины: „ДНР“, „ЛНР“, оккупированная Запорожская и Херсонская области теперь перечислены в российской Конституции в качестве субъектов РФ. Новая редакция Конституции опубликована на официальном портале правовой информации.
В российском плену находятся не менее 2500 военных из Мариуполя
В российском плену находятся не менее 2500 военных из Мариуполя, в том числе около 700 бойцов полка „Азов“, сообщили на пресс-конференции исполняющий обязанности командира „Азова“ Никита Надточий и бывшие военнопленные Богдан Кротевич, Иван Игнатьев и Илья Самойленко.
Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Европейского политического сообщества в Праге
Украинский лидер в своей речи вновь призвал исключить Россию из международных организаций и создать трибунал по военным преступлениям РФ в Украине. Кроме того, Зеленский потребовал от Запада гарантий безопасности для Украины перед будущим вступлением в НАТО, передает агентство dpa. „Мы имеем дело с государством, которое не хочет мира“, - сказал Зеленский, призвав ужесточить санкции против Москвы.