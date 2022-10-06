ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (225-й день) | В российском плену находятся не менее 2500 военных из Мариуполя

ВСУ: российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси впервые с августа

Утром 6 октября российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси, цитирует издание „Украинская правда“ заместителя начальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексея Громова и спикера воздушных сил Юрия Игната. „Сегодня утром 4 самолета Ту-22 М3 стратегической авиации страны агрессора из воздушного пространства Беларуси нанесли авиационный удар по территории Украины. Предыдущее применение авиации с этого направления было 28 августа“, - заявил Громов.

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WSJ подсчитала, что за время войны ВСУ захватили у российской армии 460 танков, 92 САУ, 448 БМП, 195 БТР и 44 РСЗО. Эти „поставки“, как подсчитали журналисты, превысили суммарные поставки западных систем за тот же период. Трофеи на войне вещь безусловно полезная, поскольку бронетехника при высокой интенсивности боев - расходный материал. Дело не только в том, что в наступлении любая армия несет большие потери, чем в обороне. В наступательной операции даже без учета уничтоженных танков интенсивность их использования гораздо выше, что приводит к износу, поломкам, авариям.

Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

Страны Европейского союза приняли восьмой пакет санкций против России, включая ограничения цен на продажу нефти в третьи страны. „Этот пакет вводит новые запреты на импорт на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые лишат кремлевский военно-промышленный комплекс еще большего числа ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику - европейских услуг и опыта“, - заявили в Еврокомиссии.

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