Спасатели-добровольцы могут остаться без пожарных автомобилей(10)
Добровольные спасательные команды работают в основном в отдалении от городов. Именно они первым приезжают в деревни и поселки в случае пожара и тушат огонь до прибытия профессиональных спасателей. В качестве автомобильной техники они используют советские грузовики ЗИЛ-131 и ГАЗ-66. Время от времени эти машины требуют ремонта, но пока идет война в Украине получить запчасти – невозможно.
„Запчасти больше нигде не получить, и даже частные лица ничего не привозят“ – констатирует спасатель-добровольец Мати Лейватэгия. Можно было бы продать автомобили, а на вырученные деньги приобрести новые, из Европы. Так, например, поступили спасатели из Саку, которые привезли грузовик марки Renault из Голландии. Но их финансово поддержала волость, так как советскую машину они продать не сумели. „Эти машины никому не нужны. Найти покупателя на легковые автомобили, например на ГАЗ-67 или ГАЗ-64, еще можно, но грузовики уже никто не покупает. Я видел объявление, где за ЗИЛ-131 с маленьким пробегом просили всего 10 тысяч, но даже за эту цену его никто не берет. А за ГАЗ-66 выручишь и того меньше: тысяч 5-6, не больше“, – объясняет Мати. Свой КАМАЗ он полгода назад отправил „воевать“ в Украину.
Однако главная причина кроется даже не в отсутствии запчастей – дорогое топливо остановит эти машины гораздо раньше, уверен Мати: „На эксплуатацию автомобиля нам выделяют средства из расчета 60 евро за час работы. Можете сами посчитать, на пересеченной местности ГАЗ-66 потребляет до 40 литров в час. Расход такой большой, что денег на ремонт уже и не остается. А у ЗИЛа двигатель еще прожорливей“.
На данный момент в Харьюмаа есть семь ЗИЛов и шесть ГАЗов. Их используют редко. В этом году ГАЗ выезжал лишь однажды в поселок Пенинги. Ведь советские грузовики встанут сразу, как потребуется ремонт.