Спасатели-добровольцы могут остаться без пожарных автомобилей

„Запчасти больше нигде не получить, и даже частные лица ничего не привозят“ – констатирует спасатель-добровольец Мати Лейватэгия. Можно было бы продать автомобили, а на вырученные деньги приобрести новые, из Европы. Так, например, поступили спасатели из Саку, которые привезли грузовик марки Renault из Голландии. Но их финансово поддержала волость, так как советскую машину они продать не сумели. „Эти машины никому не нужны. Найти покупателя на легковые автомобили, например на ГАЗ-67 или ГАЗ-64, еще можно, но грузовики уже никто не покупает. Я видел объявление, где за ЗИЛ-131 с маленьким пробегом просили всего 10 тысяч, но даже за эту цену его никто не берет. А за ГАЗ-66 выручишь и того меньше: тысяч 5-6, не больше“, – объясняет Мати. Свой КАМАЗ он полгода назад отправил „воевать“ в Украину.