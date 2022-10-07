МНЕНИЕ | Путин оказался плохим другом(64)
Президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Вереницы чиновников сегодня потянутся в Константиновский дворец в Петербурге с подарками и славословиями к человеку, который вот уже 23 года бессменно стоит у руля российского государства. Раньше Путин мог себе позволить широко праздновать юбилейные даты не только в столице России, но и за ее границами. К 70 годам он дошел до того, что его юбилей – это просто административный ритуал. Потому что к этой дате он растерял почти всех своих друзей за рубежом, а российские вынуждены лишь исполнять обязательную программу. Потому что друг оказался плохим.
Причиной сдержанного отношения большей части окружения к персоне Владимира Путина проста: своими действиями в Украине он обрёк их на жизнь под санкциями и, как следствие, на вечное сидение в своих российских дворцах, с демонстрированием на людях показной радости от собственного изоляционизма. Те, кто посмели выразить даже минимальный намёк на сомнения в правильности нынешнего курса, были наказаны или отправились на пенсию, как случилось с экс-главой РЖД и членом кооператива „Озеро“ Владимиром Якуниным, которому не понравилось быть под санкциями, так как сыновья давно и прочно осели в Швейцарии и на Лазурном Берегу, где любил бывать и сам Якунин.