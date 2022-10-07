МНЕНИЕ | Путин оказался плохим другом

Причиной сдержанного отношения большей части окружения к персоне Владимира Путина проста: своими действиями в Украине он обрёк их на жизнь под санкциями и, как следствие, на вечное сидение в своих российских дворцах, с демонстрированием на людях показной радости от собственного изоляционизма. Те, кто посмели выразить даже минимальный намёк на сомнения в правильности нынешнего курса, были наказаны или отправились на пенсию, как случилось с экс-главой РЖД и членом кооператива „Озеро“ Владимиром Якуниным, которому не понравилось быть под санкциями, так как сыновья давно и прочно осели в Швейцарии и на Лазурном Берегу, где любил бывать и сам Якунин.

Один из друзей, считающийся главным „кошельком“ президента России, - Геннадий Тимченко - в интервью ТАСС признался, что „своим домом всегда считал Россию, но последние 25 лет много жил за границей, переезжая из страны в страну. Сейчас же фактически стал невыездным. Семья вот отправилась на лето на юг Франции, где мы традиционно отдыхаем каждый год, а я оказался отрезан от всего этого. От родных, от любимой собаки…“ И это было сказано в августе 2014 года, после того, как Евросоюз и США наложили первые санкции на людей из окружения Владимира Путина, но не на их семьи, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.