Волонтер - о словах эстонского министра: ни мы, ни беженцы ничего подобного не видели(1)
Информация о том, что российские власти увезли в неизвестном направлении украинских беженцев, находившихся на юго-восточной российско-эстонской границе, вызвала много споров. RusDelfi связался с волонтером Александрой Аверьяновой, чтобы узнать, было ли это на самом деле.
„Все, с кем мы общались, а это некоторые российские волонтёры и сами беженцы, ничего подобного не видели, — отмечает Александра. — Так же они говорят, что это было бы невозможно сделать незаметно. Также по нашим сведениям, скорость очереди увеличилась. У нас очень мало контактов с волонтёрами на Шумилкино, Куничной Горе, так же совсем немного беженцев обратившихся к нам, проходят через эти пункты. Мы не можем сказать точно, насколько та или иная информация достоверна, поскольку у нас нет волонтёров на южной границе“.
Напомним, что по словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в России собрали украинских военных беженцев, собравшихся у юго-восточной границы с Эстонией, и увезли их куда-то на грузовиках.
Также глава псковского отделения партии „Яблоко“ Лев Шлосберг, чьи волонтеры оказывают помощь беженцам на границе опроверг заявление Эстонии, что российские власти увезли в неизвестном направлении украинских беженцев, находившихся на юго-восточной российско-эстонской границе.