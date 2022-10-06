Волонтер - о словах эстонского министра: ни мы, ни беженцы ничего подобного не видели

„Все, с кем мы общались, а это некоторые российские волонтёры и сами беженцы, ничего подобного не видели, — отмечает Александра. — Так же они говорят, что это было бы невозможно сделать незаметно. Также по нашим сведениям, скорость очереди увеличилась. У нас очень мало контактов с волонтёрами на Шумилкино, Куничной Горе, так же совсем немного беженцев обратившихся к нам, проходят через эти пункты. Мы не можем сказать точно, насколько та или иная информация достоверна, поскольку у нас нет волонтёров на южной границе“.