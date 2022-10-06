Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

„С 6-го числа (октября) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты“, - цитирует в четверг слова президента агентство БелТА.