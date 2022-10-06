Российские боксеры снова допущены к соревнованиям. Президент Ассоциации бокса Эстонии: Я не хочу давить на правление

„Осудив нарушение олимпийского перемирия и военные действия против Украины, по рекомендации МОК IBA приняла решение относительно участия российских и беларусских боксеров и официальных лиц соревнований (в том числе судей). Соответственно, их не приглашают и не допускают к участию в международных соревнованиях по боксу. Если это невозможно в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им будет разрешено участвовать только в качестве нейтральных спортсменов. Правление также одобрило отмену международных мероприятий, запланированных для России и Беларуси в этом году, в соответствии с рекомендациями МОК. Эти решения постоянно пересматриваются“, — говорится в сообщении, отправленном IBA Эстонскому боксерскому союзу 6 марта.