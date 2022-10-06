Украинское министерство: ФСБ не выпускает из России украинцев с паспортами РФ

„Пытаясь пересечь границу по паспортным документам гражданина Украины, они вынужденно проходят фильтрацию, организованную ФСБ РФ, на предмет наличия у них паспорта гражданина РФ. Если устанавливается факт наличия паспорта РФ, таких граждан не пропускают“, – отметили в ведомстве.

Тех украинцев, которые, например, прописаны в Крыму, но не имеют паспорта РФ, на прохождение границы пропускают. Они могут свободно пересекать КПП. Это подтверждают и представители консульских учреждений в Эстонии и Латвии. Во время их пребывания на территории республик эстонское и латвийское правительства всячески содействуют гражданам Украины.

При пересечении границы им помогают волонтеры. Они снабжают людей пищей и водой. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, до российско-казахской границы, откуда можно добраться до других стран. Отмечается, что Минреинтеграции наладило и поддерживает постоянную связь с задействованными там волонтерскими группами.