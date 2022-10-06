Украинское министерство: ФСБ не выпускает из России украинцев с паспортами РФ
На российских границах с Латвией и Эстонией наблюдается накопление граждан Украины, пытающихся выехать с территории РФ. Люди ожидают от двух до шести дней, в том числе в ночное время суток, без возможности обогрева, надлежащего обеспечения пищей и водой. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
„Пытаясь пересечь границу по паспортным документам гражданина Украины, они вынужденно проходят фильтрацию, организованную ФСБ РФ, на предмет наличия у них паспорта гражданина РФ. Если устанавливается факт наличия паспорта РФ, таких граждан не пропускают“, – отметили в ведомстве.
Тех украинцев, которые, например, прописаны в Крыму, но не имеют паспорта РФ, на прохождение границы пропускают. Они могут свободно пересекать КПП. Это подтверждают и представители консульских учреждений в Эстонии и Латвии. Во время их пребывания на территории республик эстонское и латвийское правительства всячески содействуют гражданам Украины.
При пересечении границы им помогают волонтеры. Они снабжают людей пищей и водой. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, до российско-казахской границы, откуда можно добраться до других стран. Отмечается, что Минреинтеграции наладило и поддерживает постоянную связь с задействованными там волонтерскими группами.