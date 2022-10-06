ОФИЦИАЛЬНО | Спортивный директор „Левадии“ покинул свой пост

Кинк, которому сегодня исполняется 37 лет, прокомментировал свое решение следующим образом: „Я чувствовал, что мои взгляды и взгляды руководства не совпадают, поэтому нам будет трудно двигаться вперед вместе. Тем не менее, я желаю команде и клубу всяческих успехов в будущем. Здесь еще осталось много хороших ребят, и я надеюсь, что у них все будет хорошо“.

Кинк присоединился к „Левадии“ в конце 2020 года, сначала работал помощником тренера. В августе прошлого года он занял должность спортивного директора клуба.

„Я пришел в клуб два года назад и могу сказать, что первые полтора года были сплошным удовольствием. Мы построили команду и выиграли кубок, чемпионат и Суперкубок. К сожалению, последние месяцы были более сложными, но это часть спорта, и я все равно хочу поблагодарить клуб за этот период!“, - добавил Кинк.

„Левадия“ благодарит Тармо за его работу и желает ему успехов в будущем!

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