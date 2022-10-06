Датским футболистам запретили брать своих девушек на ЧМ-2022(1)
Федерация футбола Дании не разрешила свои футболистам брать своих жен и девушек на ЧМ-2022, который пройдет в ноябре в Катаре. Об этом сообщает Спорт 24.
В затруднительном положении оказался например капитан сборной Дании и полузащитник „Манчестер Юнайтед“ Кристиан Эриксен.
Капитан датской сборной будет вынужден оставить дома свою избранницу Сабрину Дженсен, с которой они воспитывают двоих детей.
Также на ближайший турнир не сможет поехать жена игрока английского „Тоттенхэма“ Пьера-Эмиля Хойберга – Жозефина. Пара тайно поженились в 2019 году, а затем еще раз обвенчалась в 2021-м.
Не повезло и форварду датчан Йонасу Винду. Сейчас он в отношениях с моделью Лайлой Хасанович, которая является финалисткой конкурса „Мисс Дания“.
Федерация футбола Дании объяснила свое решение тем, чтобы не обогащать экономику Катара.
Финальная часть чемпионата мира по футболу стартует 21 ноября.