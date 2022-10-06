Датским футболистам запретили брать своих девушек на ЧМ-2022

В затруднительном положении оказался например капитан сборной Дании и полузащитник „Манчестер Юнайтед“ Кристиан Эриксен.

Капитан датской сборной будет вынужден оставить дома свою избранницу Сабрину Дженсен, с которой они воспитывают двоих детей.

Также на ближайший турнир не сможет поехать жена игрока английского „Тоттенхэма“ Пьера-Эмиля Хойберга – Жозефина. Пара тайно поженились в 2019 году, а затем еще раз обвенчалась в 2021-м.

Не повезло и форварду датчан Йонасу Винду. Сейчас он в отношениях с моделью Лайлой Хасанович, которая является финалисткой конкурса „Мисс Дания“.

Федерация футбола Дании объяснила свое решение тем, чтобы не обогащать экономику Катара.

Финальная часть чемпионата мира по футболу стартует 21 ноября.



