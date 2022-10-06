Пьяный водитель набросился на камеру слежения за скоростью, которая зафиксировала нарушение(8)
Центр надзора за дорожным движением поделился в социальных поучительной историей о водителе, который выместил свой гнев на камере контроля за скоростью и тут же пожалел об этом решении.
„Как гласит народная мудрость, „где два — там и три“, так что сегодня главный герой нашей истории о камерах слежения за скоростью — 38-летний мужчина“, - пишут стражи порядка.
Они рассказывают, что в прошлые выходные один водитель так увлекся вождением, что не заметил дорожный знак, указывающий на проведение автоматического контроля. В реальность его вернула вспышка камеры, которая зафиксировала превышение скорости.
Это вывело водителя из себя, и он выместил свой гнев на этой же самой камере, после чего сел в машину и уехал. Патруль задержал его довольно быстро.
Выяснилось, что накануне ночью мужчина употреблял алкоголь, что также внесло свою лепту.
Согласно решению Харьюского уездного суда, нарушитель должен провести определенное количество дней в центре задержания. Кроме того, его на несколько месяцев лишили права на управление автомобилем и обязали возместить нанесенный урон.