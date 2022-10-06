Пьяный водитель набросился на камеру слежения за скоростью, которая зафиксировала нарушение



Они рассказывают, что в прошлые выходные один водитель так увлекся вождением, что не заметил дорожный знак, указывающий на проведение автоматического контроля. В реальность его вернула вспышка камеры, которая зафиксировала превышение скорости.



Это вывело водителя из себя, и он выместил свой гнев на этой же самой камере, после чего сел в машину и уехал. Патруль задержал его довольно быстро.

Выяснилось, что накануне ночью мужчина употреблял алкоголь, что также внесло свою лепту.



Согласно решению Харьюского уездного суда, нарушитель должен провести определенное количество дней в центре задержания. Кроме того, его на несколько месяцев лишили права на управление автомобилем и обязали возместить нанесенный урон.

