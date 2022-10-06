06.10.2022, 16:34
Спонсоры Федерации хоккея Канады приостановили действие соглашений с организацией после серии секс-скандалов
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Основные спонсоры Федерации хоккея Канады приостановили действие соглашений с организацией после серии скандалов на сексуальной почве, сообщает Sportsnet.
Компании Tim Hortons и Scotiabank временно отказались спонсировать федерацию, пока идут расследования скандалов.
В том числе они не будут помогать в проведении молодежного чемпионата мира 2023 года, который был перенесен из России в Канаду.
Отметим, что изначально МЧМ должен был пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.