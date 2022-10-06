Кнопу повезло, Гану – нет. Вместо 7 улиц город Нарва переименует 11 и парк(16)
Интересуюсь у двух идущих мне навстречу со стороны улицы Тиймана женщин: что они думают по поводу планируемого ее переименования? „Была улица Тиймана и пусть дальше будет!“ – решительно заявляет одна. Вторая отвечает чуть помедлив: „Все равно ведь переименуют. Но почему в Солдина? Это целый район города, есть еще и такой поселок“. „Кто такой Тийман – мало кто знает, – не сдавалась первая дама, – не понимаю, зачем менять название!..“.
В августовские дни, когда нарвитяне находились в шоке от демонтажа Танка и сноса других военных памятников, Нарвская горуправа направила в местное горсобрание очередной проект решения о переименовании улиц, носящих имена красноармейцев, пишет gazeta.ee. Письмо с напоминанием о том же пришло в управу от министра госуправления Рийны Солман три недели назад. Медлить с ответом было нельзя: в качестве аргумента на этот счет у министра, как отмечал ранее ERR, имелась поправка к закону, позволяющая государству с момента его вступления в силу самостоятельно менять названия улиц в Нарве.
Старт официальной процедуре переименования улиц дало заседание городской комиссии по наименованиям, составившей список из 11 улиц и одного парка, которые следует переименовать. После этого проект решения рассмотрят городская управа, депутатские комиссии горсобрания, состоится обсуждение вопроса общественностью города. Принимать окончательное решение предстоит депутатам. Произойти это может, по прикидкам мэра Нарвы Катри Райк, не ранее декабря текущего года.
Если государство ждало от Нарвы переименования семи улиц (Даумана, Тиймана, Юханова, Бастракова, Графова, Горбача и 26 Июля), то по собственному желанию комиссия добавила в этот список еще пять названий (Партизани, Пролетарская, 1 Мая, Герасимова и парк Выйду). На вопрос, не была ли чересчур излишней такая инициатива, Райк ответила, что комиссия решила поступить так, чтобы не возвращаться к этому вопросу через какое-то время. В состав комиссии помимо мэра входят Кайе Энно, руководитель Департамента архитектуры, Пеэтер Тамбу, главный архитектор, Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины, Андрес Кустола, главный архивариус Нарвы.
„За чей счет банкет?“
Катри Райк отметила, что процесс переименования улиц в Нарве только начинается, и не стоит делать из этого главную проблему города. Сама она как член комиссии в предложенных названиях не видит ничего „смертельного“.
Мэр сказала, что со списком уже ознакомлены депутаты коалиции, министру отправлено ответное письмо о начале делопроизводства, теперь Департамент архитектуры займется оформлением проекта решения горуправы и подготовит письма всем товариществам, которых коснется переименование. Вместо положенных 12 дней по закону товариществам на проведение собрания и для дачи обратной связи (согласны или не согласны) город решил дать 30 дней. Только после этого вопрос может быть подан на обсуждение городскому собранию.
По словам Райк, никаких личных расходов предстоящее переименование улиц от собственников квартир и квартирных товариществ не потребует. Таблички с названиями улиц заменит город, на что попросит частичную компенсацию от государства. Что же касается регистров, то в них, успокоила мэр, все поменяется автоматически.
Впрочем, обо всех деталях этого процесса представителям квартирных товариществ расскажут на ближайшем инфочасе, который также посвятят отоплению и кризисным ситуациям.
„Нарвская Газета“ пообщалась с председателем КТ одного из домов по улице Тиймана, не пожелавшим назвать себя публично. Да, данные в Крепостной книге поменяются, заметил наш собеседник, поэтому документы для посещения, например, нотариуса менять не нужно. Хорошо, что таблички на домах город поменяет на свои средства. Но вопросы все равно остаются. Например, будут ли оставаться действующими знаки, разрешающие парковку только для жителей определенного дома, а если их надо поменять, то за чей счет? Надо ли водителям менять техпаспорта?
Но самые большие опасения председателя связаны с необходимыми изменениями в расчетных счетах КТ, основанных на адресах. Работа по оповещению об этом всех вносящих платежи, партнеров и поставщиков потребует времени. А у многих собственников оформлены прямые платежные поручения, установлен режим „определенные платежи“. Не уйдет платеж вовремя, и человек уже задолжник. Городу было бы весьма полезно издать специальную памятку для квартирных товариществ.
„Яама есть в каждом городе. И мы туда же?“
Предложенные комиссией названия улиц бурно обсуждают в соцсетях. Больше всего иронизируют как раз над предложенным вариантом переименования улицы В.Герасимова. Шутят, что ее новое название „улица Иоганна Людвига фон Кнопа“ и трезвому-то не произнести, а подвыпивший и вызвавший такси человек и вовсе рискует не доехать. Предполагают, что в народе она все равно останется улицей Герасимова. Кто-то из комментаторов написал, что до переименования в 1956 году в честь рабочего-революционера Василия Герасимова улица носила название Парги, что значит Парковая. И многие согласились, что лучше было бы вернуть ей именно это название, тем более, что барон Кноп в Нарве постоянно не проживал.
„Процесс переименования улиц в Нарве только начинается, и не стоит делать из этого главную проблему города.
Шутки ради предлагают называть улицы именами мэра и депутатов, например, „улица Катюши“, или „улица Евграфова“… Говорят, что „улица Яама есть в каждом городе Эстонии. И мы туда же?“.
Комментаторы считают, что такой вопрос, как названия улиц, было бы демократично решать путем народного референдума. В одной из групп вообще устроили подписание „петиции“ к горуправе с протестом против переименования в том виде, который предлагает комиссия по наименованиям. Также требуют провести опрос жителей, чтобы они могли выбирать из трех возможных вариантов по названию каждой из улиц.
Нарва интересна Эстонии
На пресс-конференции 23 сентября председатель горсобрания Владимир Жаворонков предположил, что напоминание из Таллинна о необходимости переименования улиц связано с практиковавшимся ранее ведением заседаний Нарвского горсобрания на русском языке. С этим мэр Нарвы Катри Райк не согласна. По ее словам, аналогичные письма получили и другие самоуправления Эстонии, например Силламяэ и Тарту. И тон оригинала письма на эстонском языке был, по ее оценке, нормальным и абсолютно вежливым. Кроме того, министр после отправки письма еще и позвонила нарвскому мэру лично.
По мнению мэра, Нарва по-прежнему представляет большой интерес для остальной Эстонии. Так, на днях наш город посетили чиновники Министерства образования, говорили об инвестициях в эту сферу, обсуждали строительство еще одной школы, а конкретно Пяхклимяэской гимназии. Также приезжали чиновники высокого ранга, чтобы обсудить строительство больницы и квартала культуры.
„Политика – это искусство компромиссов“, – подытожила Катри Райк, заметив, что она готова идти на компромиссы ради блага Нарвы и нарвитян.
Сегодня, 6 октября, в 18.00 состоится заседание комиссии по историческому наследию, созданной при городском собрании. По словам этой комиссии Алексея Евграфова, сегодня будут рассмотрены все улицы, предложенные для переименования комиссией по наименованиям, и принято решение. „Это большой вопрос, – отметил Евграфов, – потому что прошлые решения комиссии по историческому наследию, принятые по поводу памятников, были полностью проигнорированы управой, мэром города и коалицией городского собрания“.