Кнопу повезло, Гану – нет. Вместо 7 улиц город Нарва переименует 11 и парк

Мэр сказала, что со списком уже ознакомлены депутаты коалиции, министру отправлено ответное письмо о начале делопроизводства, теперь Департамент архитектуры займется оформлением проекта решения горуправы и подготовит письма всем товариществам, которых коснется переименование. Вместо положенных 12 дней по закону товариществам на проведение собрания и для дачи обратной связи (согласны или не согласны) город решил дать 30 дней. Только после этого вопрос может быть подан на обсуждение городскому собранию.

Катри Райк отметила, что процесс переименования улиц в Нарве только начинается, и не стоит делать из этого главную проблему города. Сама она как член комиссии в предложенных названиях не видит ничего „смертельного“.

Если государство ждало от Нарвы переименования семи улиц (Даумана, Тиймана, Юханова, Бастракова, Графова, Горбача и 26 Июля), то по собственному желанию комиссия добавила в этот список еще пять названий (Партизани, Пролетарская, 1 Мая, Герасимова и парк Выйду). На вопрос, не была ли чересчур излишней такая инициатива, Райк ответила, что комиссия решила поступить так, чтобы не возвращаться к этому вопросу через какое-то время. В состав комиссии помимо мэра входят Кайе Энно, руководитель Департамента архитектуры, Пеэтер Тамбу, главный архитектор, Мадис Туудер, старший инспектор по охране объектов старины, Андрес Кустола, главный архивариус Нарвы.

Старт официальной процедуре переименования улиц дало заседание городской комиссии по наименованиям, составившей список из 11 улиц и одного парка, которые следует переименовать. После этого проект решения рассмотрят городская управа, депутатские комиссии горсобрания, состоится обсуждение вопроса общественностью города. Принимать окончательное решение предстоит депутатам. Произойти это может, по прикидкам мэра Нарвы Катри Райк, не ранее декабря текущего года.

В августовские дни, когда нарвитяне находились в шоке от демонтажа Танка и сноса других военных памятников, Нарвская горуправа направила в местное горсобрание очередной проект решения о переименовании улиц, носящих имена красноармейцев, пишет gazeta.ee . Письмо с напоминанием о том же пришло в управу от министра гос­управления Рийны Солман три недели назад. Медлить с ответом было нельзя: в качестве аргумента на этот счет у министра, как отмечал ранее ERR, имелась поправка к закону, позволяющая государству с момента его вступления в силу самостоятельно менять названия улиц в Нарве.

По словам Райк, никаких личных расходов предстоящее переименование улиц от собственников квартир и квартирных товариществ не потребует. Таблички с названиями улиц заменит город, на что попросит частичную компенсацию от государства. Что же касается регистров, то в них, успокоила мэр, все поменяется автоматически.

Впрочем, обо всех деталях этого процесса представителям квартирных товариществ расскажут на ближайшем инфочасе, который также посвятят отоплению и кризисным ситуациям.

„Нарвская Газета“ пообщалась с председателем КТ одного из домов по улице Тиймана, не пожелавшим назвать себя публично. Да, данные в Крепостной книге поменяются, заметил наш собеседник, поэтому документы для посещения, например, нотариуса менять не нужно. Хорошо, что таблички на домах город поменяет на свои средства. Но вопросы все равно остаются. Например, будут ли оставаться действующими знаки, разрешающие парковку только для жителей определенного дома, а если их надо поменять, то за чей счет? Надо ли водителям менять техпаспорта?

Но самые большие опасения председателя связаны с необходимыми изменениями в расчетных счетах КТ, основанных на адресах. Работа по оповещению об этом всех вносящих платежи, партнеров и поставщиков потребует времени. А у многих собственников оформлены прямые платежные поручения, установлен режим „определенные платежи“. Не уйдет платеж вовремя, и человек уже задолжник. Городу было бы весьма полезно издать специальную памятку для квартирных товариществ.

„Яама есть в каждом городе. И мы туда же?“