Британцы призвали развести женщин и трансгендеров на турнирах по гребле

Глава Федерации гребного спорта Великобритании (British Rowing) Марк Дэвис призвал руководство международной федерации (World Rowing) последовать примеру федерации плавания (FINA) и создать для трансгендеров „открытую категорию“ на соревнованиях по академической гребле. Слова Дэвиса приводит Guardian.



Дэвис заявил, что „существует угроза достигнутому с большим трудом прогрессу в женском спорте“.



„World Rowing хуже защищает женский спорт, чем некоторые другие международные федерации, такие как FINA, которая ввела „открытую“ и женскую категории, где „открытая“ предназначена для тех, кто прошел период мужского полового созревания, и которая признает, что ограничение уровня тестостерона не нейтрализует его длительное влияние на организм“, — сказал Дэвис.

Как отмечает газета, в новом исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine, сделан вывод о сохранении преимуществ трансгендерных женщин перед цисгендерными в силе и показателях работы сердечно-сосудистой системы даже через десять и более лет гормональной терапии, подавляющей выработку тестостерона.



В другом исследовании ученые Университета Сан-Паулу, изучавшие влияние гормональной терапии и предшествующего полового созревания на спортивные результаты, выяснили, что у трансженщин показатель максимального потребления кислорода (критерий аэробной мощности, показывает способность выдерживать нагрузки в циклических видах спорта) выше по сравнению с обычными женщинами на 20,2%.



Некоторые международные федерации ввели для трансженщин строгие ограничения. FINA запретила трансгендерам выступать в женских соревнованиях, если их переход не был завершен до начала полового созревания. Федерация триатлона ограничила допустимый уровень тестостерона и ввела четырехлетний карантин при переходе из мужского в женский спорт.



Международный союз регби (World Rugby) запретил трансженщинам участвовать в соревнованиях под своей эгидой, а Международная федерация регбилиг (Регби-13) отстранила таких спортсменок от международных турниров.



В то же время ФИФА планировала, наоборот, отменить порог тестостерона для трансгендерных спортсменок и разрешить участие в соревнованиях всех спортсменов в соответствии с их самоидентификацией.



Женская сборная Великобритании не завоевала ни одной медали на соревнованиях по академической гребле на Играх в Токио.



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