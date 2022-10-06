Певкур в Варшаве: НАТО - это как входная дверь дома. Если она не заперта, то и в комнатах небезопасно

„Государства восточного крыла НАТО — это как наружная дверь дома. Если эта дверь не заперта, то и в комнатах небезопасно. Поэтому крайне важно ускорить подготовку новых планов региональной обороны НАТО“, — сказал министр обороны на открытии форума. „Эстония также вносит значительную лепту в укрепление своей обороноспособности. В национальную оборону в следующем году будет потрачено 2,8 процентов, и в последующем году более 3 процентов ВВП. Только в этом году мы приняли дополнительные инвестиционные решения на сумму более 1,2 млрд евро“, — сказал Певкур.

Говоря о киберзащите и роли цифровых технологий в военной агрессии Российской Федерации против Украины, Ханно Певкур подчеркнул важность устойчивости публичных услуг общества.

„Помимо военной техники, на войне испытываются и цифровые технологии. Украина очень успешно использовала инновационные решения, которые повлияли на ход войны и помогли отразить кибератаки. Но технологии помогли и, несмотря на войну, сохранить открытым украинское общество и работу публичных услуг, и это очень важно“, — добавил Певкур.

На форуме по безопасности министр обороны Ханно Певкур также встретился с коллегами из Великобритании, Люксембурга и Японии. С министром обороны Великобритании Беном Уоллесом обсуждалось присутствие британских подразделений в Эстонии и скорейшая реализация результатов состоявшегося в Мадриде саммита НАТО.

„Для Эстонии важным приоритетом является создание находящейся в боевой готовности дивизии, состоящей из собственных войсковых единиц Эстонии, дислоцированных здесь союзных подразделений, и, прежде всего, командированных в Эстонию британских подразделений усиления. Наше желание — реализовать эти решения как можно быстрее“, — сказал Певкур.

В центре внимания встреч с министром обороны Люксембурга Франсуа Баушем и заместителем министра обороны Японии Масами Ока были вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны, в том числе в киберсфере.