Нападение на детский сад в Таиланде: 34 погибших, большинство - дети(7)
По меньшей мере 34 человека, в том числе 22 ребенка, погибли в результате нападения мужчины, вооруженного пистолетом и ножом, на детский сад на северо-востоке Таиланда, пишет Русская служба Би-би-си.
Нападение произошло в провинции Нонгбуалампху. После нападения мужчина скрылся, полиция ведет розыск белого пикапа Toyota с номерами, выданными в Бангкоке.
По другим данным, которые передают СМИ со ссылкой на Центральное следственное бюро Таиланда (CIB), нападавший покончил с собой.
Также сообщается, что мужчина застрелил свою жену и ребенка.
По предварительным данным, нападавший раньше сам служил в полиции и недавно был уволен. Его мотивы неизвестны.
Подобные нападения происходят в Таиланде крайне редко.
В 2020 году более 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате нападения военнослужащего в провинции Накхонратчасима.