Нападение на детский сад в Таиланде: 34 погибших, большинство - дети

Нападение произошло в провинции Нонгбуалампху. После нападения мужчина скрылся, полиция ведет розыск белого пикапа Toyota с номерами, выданными в Бангкоке.

По другим данным, которые передают СМИ со ссылкой на Центральное следственное бюро Таиланда (CIB), нападавший покончил с собой.

Также сообщается, что мужчина застрелил свою жену и ребенка.

По предварительным данным, нападавший раньше сам служил в полиции и недавно был уволен. Его мотивы неизвестны.

Подобные нападения происходят в Таиланде крайне редко.

В 2020 году более 20 человек погибли и десятки получили ранения в результате нападения военнослужащего в провинции Накхонратчасима.