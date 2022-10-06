ВИДЕО | Грядут изменения во второй пенсионной ступени. Правительство рассказало о новых решениях

Министр Рейнсалу сообщил, что правительство приняло ряд решений. Во-первых, одобрило лауреатов государственных премий в области образования. Торжественная церемония награждения пройдет в субботу в Пярнуском концертном зале. Во-вторых, правительство одобрило и направило в парламент законопроект, по которому при желании люди смогут увеличить свои взносы во вторую пенсионную ступень с 2% до 4 или 6%. В-третьих, был одобрен законопроект, упрощающий совершение сделок с земельными участками между государством и самоуправлениями.

Рейнсалу сказал, что Эстония продолжает работу над разработкой новых санкций в отношении России. Что касается сноса красноармейских монументов, то сегодня утром, например, были демонтированы памятные плиты мемориала Маарьямяэ, на которых присутствовали символы оккупации.

Сиккут сообщила, что правительство одобрило позиции по директивам ЕС, направленным на увеличение доли возобновляемой энергии. Очень важно также увеличивать энергоэффективность зданий, что приведет к снижению расходов на электроэнергию.

Новый законопроект о накопительной пенсии Сиккут назвала своим „любимым“ пунктом сегодняшней повестки. По плану изменения вступят в силу 1 января 2024 года, а накапливать по новой схеме можно будет начать с 2025 года.

На вопрос журналиста об инциденте на российско-эстонской границе, когда, по некоторых данным, около 1000 украинских беженцев увезли на автобусе в сторону России, Рейнсалу ответил, что действия происходят на территории РФ и Эстония всеми находящимися в ее распоряжении средствами следит на ситуацией. Более подробных комментариев он давать не стал, отметив, что если появится какая-либо подлежащая обнародованию информация, то правительство даст об этом знать.

Смотрите запись пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.



